Cette TV 4K OLED Philips 55″ (Ambilight, HDMI 2.1, Android TV) est à prix canon !

Super bon plan à saisir sur le site Amazon ! Pendant quelques heures, une TV 4K OLED Philips de 55 pouces avec Ambilight, HDMI 2.1 et Android TV passe sous la barre des 930 euros grâce à une double réduction.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En cette journée du lundi 24 juillet, jusqu'à 13 heures, vous pouvez profiter d'une promotion intéressante sur l'achat d'un téléviseur de 55 pouces de la marque Philips. À quelques heures de la fin des soldes d'été 2023, le modèle 2022 de la TV Philips 55OLED707 bénéficie d'une remise totale de 170 euros.

En effet, la TV en question du constructeur néerlandais est vendu au prix de 929 euros au lieu de 1089,01 euros. Afin d'obtenir le tarif réduit, il suffit de cocher un coupon de réduction qui est visible sur la fiche produit. Pour information, le téléviseur vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Fournie avec une télécommande, la TV Philips 55OLED707/12 dispose d'une diagonale de 139 cm, d'un affichage OLED 4K Ultra HD avec une résolution de 3840 x 2160 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. On retrouve également le système d'exploitation Android TV, les fonctions Ambilight + Hue intégrées, un système audio 2.1 de 70W RMS, le Wi-Fi, le Bluetooth, les assistants vocaux, deux ports HDMI 2.1, deux ports HDMI 2, deux ports USB 2, un port USB 3, un prise optique numérique et un port Ethernet.