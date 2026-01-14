Free augmente le prix de ces abonnements Internet, ça pique fort pour la Freebox Révolution Light

Aujourd'hui, Free a revu à la hausse le prix de deux de ses forfaits Internet, après avoir laissé un message d'alerte la veille sur son site web. Une augmentation qui ne passera certainement pas inaperçue pour les futurs utilisateurs de Freebox Révolution Light, l'opérateur n'y étant pas allé de main morte sur cette dernière.

Parfois, Free réserve de jolies surprises pour ses abonnés, comme lorsqu'il offre des chaînes TV gratuitement pour tous les utilisateurs de ses box. D'autres, les surprises que l'opérateur a en stock sont beaucoup moins agréables. Aujourd'hui, c'est de cette deuxième catégorie dont il s'agit. La firme a bien tenté de prévenir le monde ces derniers jours, reste que la chose est légèrement abrupte.

Sur son site en effet, on a pu hier apercevoir un message qui annonçait la couleur : il s'agissait du “dernier jour” auquel on pourrait trouver certaines de ces box Internet à ce prix. Free n'a pas menti. En jetant un œil au tarif en vigueur ce matin, certaines des box ont bel et bien vu leur prix augmenter. Et pas qu'un peu. La facture de la Freebox Révolution Light, notamment, pique beaucoup comparé à son prix précédent.

Free augmente le prix de ces box, êtes-vous concernés ?

Deux box Internet sont donc concernées par cette hausse des prix : la Freebox Pop S et la Freebox Révolution Light. Jusqu'à maintenant, la Freebox Pop S était disponible pour 23,99€/mois sans engagement. À compter d'aujourd'hui, il faudra s'acquitter de 24,99€/mois pour tout nouvel abonnement. Mais la véritable augmentation est donc à chercher du côté de la Freebox Révolution Light.

Autrefois disponible pour 19.99€/mois pendant 1 an puis 29.99€/mois, la box passe désormais à 24,99€/mois pendant un an, puis reste au même prix qu'auparavant passé cette période, à savoir 29,99€/mois. Il n'est donc plus du tout aussi intéressant qu'avant de craquer pour la box, quitte à changer d'opérateur avant la date butoir. Avec ces 5€ d'augmentation par mois, Free cherche visiblement à rentabiliser son appareil. Tant pis pour les nouveaux utilisateurs, donc.