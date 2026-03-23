Forfait 5G gratuit pendant 3 mois chez La Poste Mobile : jusqu’à 300 Go à 0 € par mois

Pendant quelques jours encore, La Poste Mobile propose plusieurs forfaits 5G à 0 € pendant 3 mois. Jusqu’à 300 Go d’internet mobile gratuit et sans engagement : c’est une opportunité à saisir, mais l’offre se termine bientôt.

Découvrir l'offre

Les amateurs de bonnes affaires sur les forfaits mobiles seront ravis de découvrir que La Poste Mobile propose en ce moment trois offres alléchantes sur ses forfaits 5G. L’opérateur virtuel prolonge cette promotion, lancée il y a quelques jours, jusqu’au 29 mars.

Ces offres s’adressent à ceux qui recherchent une enveloppe data confortable à un prix compétitif. Elles comprennent des forfaits de 130 Go, 200 Go et de 300 Go à 0 € par mois pendant les trois premiers mois.

L’autre bonne nouvelle, c’est que les prix restent attractifs au-delà de la période promotionnelle. Ils sont fixés à 10,99 €, 14,99 € et 19,99 € par mois, sans engagement et sans limitation dans le temps.

Jusqu’à 300 Go de 5G à 0 € pendant 3 mois

Ces forfaits sont taillés pour offrir une expérience fluide, sans avoir à se soucier de sa consommation de data. 300 Go, c’est une enveloppe généreuse qui permet de regarder des films et séries, télécharger sans contrainte, ou encore partager sa connexion, le tout en 5G.

Voici un récapitulatif des offres actuellement proposées par La Poste Mobile, et il y en a une quatrième en 4G à moins de 5 € par mois. Elle vise surtout ceux qui recherchent un forfait axé sur les appels, SMS et MMS illimités à moindre coût.

300 Go en 5G : 0 € par mois pendant 3 mois, puis 19,99€ par mois

: 0 € par mois pendant 3 mois, puis 200 Go en 5G : 0 € par mois pendant 3 mois, puis 14,99€ par mois

: 0 € par mois pendant 3 mois, puis 130 Go en 5G : 0 € par mois pendant 3 mois, puis 10,99€ par mois

: 0 € par mois pendant 3 mois, puis 100 Mo en 4G : 0 € par mois pendant 3 mois, puis 4,99€ par mois

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les quatre forfaits incluent les appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine, la Zone Europe et la Zone DOM/COM. Vous bénéficiez par ailleurs de 35 Go de données en roaming pour le forfait de 300 Go, 30 Go pour celui de 200 Go et de 25 Go pour le forfait 5G de 130 Go.

Pourquoi ces offres sont une opportunité ?

Dans un contexte où les prix des forfaits mobiles évoluent rapidement, ces offres de La Poste Mobile se démarquent par leur générosité. Vous pouvez par exemple économiser 60 € sur le forfait de 300 Go en ne payant rien les trois premiers mois, sachant que l’offre est sans engagement.

Si vous choisissez de prolonger l’expérience, les trois forfaits offrent un excellent rapport qualité-prix sur la durée. L’autre avantage qui pèse lourd, c’est que même en cas de dépassement de l’enveloppe data, la connexion reste active et sans risque de hors forfait. Le débit est simplement réduit pour le reste de la période en cours. Et le forfait est rechargeable à n’importe quel moment.

L'offre se termine le 29 mars 2026, ce qui ne laisse plus beaucoup de temps. Si vous voulez en profiter, c'est maintenant qu’il faut y aller.