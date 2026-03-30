Windows 11 : cette erreur d’installation est si critique qu’elle oblige Microsoft à retirer la dernière mise à jour

C’est à croire que les bugs font partie intégrante des mises à jour Windows 11. Mais, cette fois-ci, les erreurs d’installation apportées par la dernière mise à jour non liée à la sécurité semblent suffisamment graves pour que Microsoft la retire après seulement quelques jours de déploiement.

Windows 11

Chaque mois, Microsoft publie des mises à jour non liées à la sécurité pour son (tristement ?) célèbre système d’exploitation : Windows 11. C’est le 26 mars que les versions 24H2 et 25H2 de l’OS ont pu installer la mise à jour, baptisée KB5079391. Cette dernière apportait plusieurs fonctionnalités et améliorations, mais pas uniquement.

Il n’est (malheureusement) pas rare que les mises à jour de Windows 11 s’accompagnent de bugs et de dysfonctionnements : mise en veille bloquée sur les ordinateurs les plus anciens, caméra intégrée ne fonctionnant plus sur certaines machines portables… Bref, « la routine ». Mais cette fois-ci, l'erreur 0x80073712 introduite par la mise à jour KB5079391 semble si critique que Microsoft a dû la retirer pour tous les utilisateurs.

Microsoft contraint de retirer la dernière mise à jour de Windows 11 à cause d’un bug critique

La dernière mise à jour non liée à la sécurité de Windows 11 apportait plusieurs améliorations, comme le rappelle Neowin. Elles concernaient aussi bien le Narrateur, que le Contrôle intelligent des applications ou encore les configurations multi-écrans avec la prise en charge des taux de rafraîchissement supérieur ou égal à 1 000 Hz.

Mais si vous désirez l’installer aujourd’hui via Paramètres > Windows Update, vous vous rendrez compte qu’elle n’est plus disponible au téléchargement : seule la KB5085516 sera affichée – soit la mise à jour hors cycle la plus récente, dédiée à la correction de bugs liés aux comptes Microsoft.

Si la KB5079391 n’est plus disponible, ce n’est pas un hasard. C’est parce qu’en plus d’apporter des améliorations, elle a surtout introduit des bugs critiques. La firme de Redmond a donc été contrainte de la retirer. Elle précise dans une nouvelle entrée du journal des modifications de l’article de support officiel que le déploiement de KB5079391 a été mis en pause à cause d’erreurs d’installation – et notamment de l'erreur 0x80073712.

On ignore quels sont les systèmes affectés ou la cause exacte de l'erreur, mais si Microsoft a retiré la mise à jour pour tous les utilisateurs, c’est que le problème doit être assez répandu. Heureusement que le géant de la tech a lancé un plan d’urgence pour réparer son OS cassé de toutes parts… Et, en attendant, il existe toujours trois techniques pour protéger son PC contre ces mises à jour ratées.


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