La dernière mise à jour de Windows 11 fait encore tout planter

L'histoire se répète avec une mise à jour de Windows 11 qui provoque plus de problèmes qu'elle n'en résout. Ils vont d'écrans bleus de la mort au gel du PC, en passant par des dysfonctionnements de certains programmes.

BSOD

Ça devient une mauvaise blague. De celles qui traînent en longueur et dont on sait que la chute ne sera de toute manière pas amusante. Malgré l'annonce du plan de Microsoft pour faire de Windows 11 un système d'exploitation stable digne de ce nom, force est de constater que nous en sommes encore très loin. Les mises à jour provoquant des problèmes s'enchaînent malgré toute la bonne volonté affichée de la firme de Redmond.

C'est le cas avec l'une des dernières en date, numérotée KB5094126 et déployée aux alentours du 10 juin 2026. Il est très possible qu'elle soit déjà installée sur votre machine sans que vous ne vous en soyez rendu compte. Une bonne nouvelle puisque cela veut dire que vous n'avez rencontré aucun souci. Dans le cas contraire, impossible de passer à côté tant les bugs relevés sont importants. Dans certains cas, ils rendent le PC inutilisable.

La mise à jour Windows 11 KB5094126 casse les PC

Le bug le plus grave est la survenue d'écrans bleu de la mort à répétition, empêchant l'ordinateur de démarrer. D'après les témoignages disponibles à ce stade, il semble que seuls les PC portables HP soient concernés. Comme fin mai 2026 avec les mises à jour automatiques du BIOS qui les bloquaient. Difficile de dire si le problème est le même ici en revanche.

Lire aussi – Ce Patch Tuesday enterre une porte dérobée que Microsoft aurait cachée dans Windows 11

Autre bug relevé, cette fois-ci chez des propriétaires de PC Lenovo : un gel de la machine sans raison apparente. Chez d'autres utilisateurs, ce sont OneDrive ou Dropbox qui cessent de fonctionner après la mise à jour. Un internaute a déterminé qu'un conflit avec le contrôle de compte d'utilisateur (UAC) en serait la cause. Enfin, plusieurs personnes constatent que leur ordinateur redémarre en mode récupération de BitLocker et qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Microsoft dit être conscient de la plupart des soucis rencontrés et travaille à leur résolution.


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