Windows 10 : la dernière mise à jour corrige un bug agaçant du système et apporte d’autres améliorations clés

Il n’y a pas que Windows 11 qui a droit à ses mises à jour : Windows 10 aussi puisque, sous la pression des utilisateurs européens, Microsoft a cédé et leur a accordé un an de mises à jour gratuites supplémentaire. La dernière en date corrige un sérieux bug du système, entre autres.

Ce n’est plus un secret, les utilisateurs européens de Windows 10 ont obtenu gain de cause face au géant Microsoft. Alors que le 14 octobre était annoncé comme la date fatidique pour le support gratuit de Windows 10, la firme de Redmond a finalement, sous la pression, décidé de leur offrir un an de sursis.

La mise à jour Windows 10 référencée sous le code KB5078885 fait justement partie du programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU). Publiée le 10 mars, elle s’inscrit dans le Patch Tuedsay de ce même mois et fait passer le système d’exploitation à la Build 19045.7058. Parmi les différentes améliorations et correctifs apportés, la principale nouveauté est la résolution d’un bug provoquant des instabilités au sein du système.

La dernière mise à jour de Windows 10 corrige un bug affectant la stabilité du système

Ces problèmes de stabilité avaient été remontés auprès de Windows Latest : plusieurs éléments du système d’exploitation ne fonctionnaient plus, tels que le menu Démarrer ou encore la barre de tâches. Selon nos confrères, si le dysfonctionnement n’a pas été reconnu par Microsoft, la mise à jour résout officiellement une instabilité « affectant certaines configurations de GPU » (sans pour autant préciser les modèles de cartes graphiques concernés).

Autre amélioration apportée par ce patch : l’extension cruciale de Secure Boot 2023 à davantage d’appareils, les anciens certificats expirant au mois de juin de cette année. Cette transition est nécessaire : elle permet de bloquer les logiciels malveillants (les rootkit notamment) et de valider ceux légitimes lors du démarrage. Le géant de la tech précise toutefois que le déploiement de Secure Boot 2023 est progressif, l’application des nouveaux certificats étant conditionnée par un diagnostic.

La mise à jour corrige également un bug au niveau du Panneau de configuration : l’Historique des fichiers y était dysfonctionnel. Elle ajoute également au sein du System Image Manager une nouvelle boîte de dialogue pour la sélection de fichiers.

La mise à jour est disponible via Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update – à condition que vous soyez inscrit au programme d’extension des mises à jour qui est gratuit pour les clients de l'Espace économique européen (EEE). La firme de Redmond a aussi publié des liens de téléchargement direct pour les installateurs hors ligne (.msu).

Selon Microsoft, aucun nouveau problème n’a été identifié avec cette mise à jour. On ne peut qu’espérer que ce soit vraiment le cas puisque, pour rappel, le Patch Tuesday de janvier – le tout premier de 2026 – a provoqué une véritable hécatombe : les correctifs des bugs apportés par cette mise à jour ont entraîné, à leur tour, des dysfonctionnements qui n’existaient pas auparavant.