Windows 10 : la dernière mise à jour corrige un bug agaçant du système et apporte d’autres améliorations clés

Il n’y a pas que Windows 11 qui a droit à ses mises à jour : Windows 10 aussi puisque, sous la pression des utilisateurs européens, Microsoft a cédé et leur a accordé un an de mises à jour gratuites supplémentaire. La dernière en date corrige un sérieux bug du système, entre autres.

Windows 10 fin support
Crédits : Adobe Stock

Ce n’est plus un secret, les utilisateurs européens de Windows 10 ont obtenu gain de cause face au géant Microsoft. Alors que le 14 octobre était annoncé comme la date fatidique pour le support gratuit de Windows 10, la firme de Redmond a finalement, sous la pression, décidé de leur offrir un an de sursis.

La mise à jour Windows 10 référencée sous le code KB5078885 fait justement partie du programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU). Publiée le 10 mars, elle s’inscrit dans le Patch Tuedsay de ce même mois et fait passer le système d’exploitation à la Build 19045.7058. Parmi les différentes améliorations et correctifs apportés, la principale nouveauté est la résolution d’un bug provoquant des instabilités au sein du système.

La dernière mise à jour de Windows 10 corrige un bug affectant la stabilité du système

Ces problèmes de stabilité avaient été remontés auprès de Windows Latest : plusieurs éléments du système d’exploitation ne fonctionnaient plus, tels que le menu Démarrer ou encore la barre de tâches. Selon nos confrères, si le dysfonctionnement n’a pas été reconnu par Microsoft, la mise à jour résout officiellement une instabilité « affectant certaines configurations de GPU » (sans pour autant préciser les modèles de cartes graphiques concernés).

Autre amélioration apportée par ce patch : l’extension cruciale de Secure Boot 2023 à davantage d’appareils, les anciens certificats expirant au mois de juin de cette année. Cette transition est nécessaire : elle permet de bloquer les logiciels malveillants (les rootkit notamment) et de valider ceux légitimes lors du démarrage. Le géant de la tech précise toutefois que le déploiement de Secure Boot 2023 est progressif, l’application des nouveaux certificats étant conditionnée par un diagnostic.

La mise à jour corrige également un bug au niveau du Panneau de configuration : l’Historique des fichiers y était dysfonctionnel. Elle ajoute également au sein du System Image Manager une nouvelle boîte de dialogue pour la sélection de fichiers.

La mise à jour est disponible via Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update – à condition que vous soyez inscrit au programme d’extension des mises à jour qui est gratuit pour les clients de l'Espace économique européen (EEE). La firme de Redmond a aussi publié des liens de téléchargement direct pour les installateurs hors ligne (.msu).

Selon Microsoft, aucun nouveau problème n’a été identifié avec cette mise à jour. On ne peut qu’espérer que ce soit vraiment le cas puisque, pour rappel, le Patch Tuesday de janvier – le tout premier de 2026 – a provoqué une véritable hécatombe : les correctifs des bugs apportés par cette mise à jour ont entraîné, à leur tour, des dysfonctionnements qui n’existaient pas auparavant.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Cette arnaque à l’iPhone 17 force Apple à durcir sa politique de retour

À cause de l’augmentation d’une escroquerie exploitant le système de retour des iPhone, Apple modifie sa politique et impacte tout le monde. Les arnaqueurs échouent, les clients honnêtes sont pénalisés…

Un moment historique dans l’histoire des médias : YouTube devance Disney en devenant la plus grosse entreprise du secteur

Si on nous l’avait dit il y a 20 ans, on ne l’aurait pas cru. Et pourtant, 2025 aura été l’année où YouTube est devenu le média générant le plus…

WhatsApp : les comptes gérés par un parent débarquent pour renforcer la sécurité des plus jeunes

WhatsApp lance les comptes gérés par un parent. Cette fonctionnalité inédite permettra à ces derniers de contrôler l’usage que leurs enfants ont de la célèbre application de messagerie afin de…

Cette étrange orbite entre un trou noir et une étoile à neutrons défie les modèles actuels de la physique

Les collisions entre objets extrêmes révèlent souvent de nouvelles surprises. Des astronomes ont observé un comportement inattendu entre un trou noir et une étoile à neutrons. Leur orbite particulière remet…

Avec le Deebot T90 Pro Omni, ECOVACS lance un robot aspirateur silencieux ET puissant !

Vous cherchez un robot aspirateur qui s’intègre dans un salon comme un objet de design, nettoie en silence pendant une réunion Teams et n’a pas besoin que vous vous en…

Intel officialise les Core Ultra 270K Plus et 250K Plus, ses “processeurs de bureau gaming les plus puissants”

Les Core Ultra 270K Plus et 250K Plus sont les nouveaux processeurs d’Intel pour PC de bureau. Ils sont décrits comme “les plus puissants” jamais conçus par le fabricant pour…

Steam Machine : Valve annonce les performances à atteindre pour que les jeux soient considérés compatibles

Comme pour le Steam Deck, Valve va lancer un programme de vérification de compatibilité des jeux pour sa Steam Machine. La Game Developer Conference (GDC) 2026 bat son plein et…

ChatGPT débarque dans l’application Canal+, voici à quoi l’IA va servir

Canal+ annonce l’intégration de la technologie d’IA d’OpenAI au sein de son application. Le groupe audiovisuel français promet une expérience plus personnalisée et une recherche de contenus plus intuitive. Canal+…

TV

Windows 11 : ce nouveau Planificateur de tâches donne un sérieux coup lifting au système (spoiler : on l’a testé, on l’a adoré)

Le Planificateur des tâches fait partie de ces fonctionnalités de Windows qui aurait bien besoin d’un ravalement de façade. Un développeur indépendant vient justement de coiffer Microsoft au poteau en…

Le MacBook Neo d’Apple provoque un choc inattendu chez les fabricants de PC

Apple s’attaque désormais à un segment longtemps dominé par les fabricants de PC. Avec le MacBook Neo, la marque propose un ordinateur portable plus abordable que d’habitude. Ce lancement pousse…

PC