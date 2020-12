EMUI 11 : Huawei a déjà déployé la mise à jour sur ces 37 smartphones

EMUI 11 a déjà été installé par 37 smartphones Huawei et Honor. Depuis son lancement en novembre, la mise à jour a été déployée sur une importante quantité de téléphones dans le monde, se félicite le groupe chinois. La liste comprend à la fois des terminaux compris dans le programme beta et des appareils ayant pu installer la version stable du firmware.

En septembre 2020, Huawei a levé le voile sur EMUI 11, sa nouvelle surcouche Android. En dépit des sanctions à son encontre, le constructeur chinois a rapidement déployé la mise à jour sur les appareils de son catalogue, dont les P40, P40 Pro et Mate 30 Pro. Ensuite, Huawei a poussé sa nouvelle interface sur les téléphones moins récents ou haut de gamme, comme les Nova 7 ou les terminaux de son ancienne filiale Honor.

Dans un post sur Sina Weibo, le réseau social chinois, Huawei affirme avoir déployé la mise à jour sur un total de 37 smartphones au cours des dernières semaines, rapportent nos confrères de Huawei Central. Le fabricant répertorie à la fois les smartphones de son propre catalogue et celui vendus sous la marque Honor.

La liste des 37 smartphones Huawei et Honor passés à EMUI 11

De même, la liste fournie par Huawei comprend tous les smartphones libres d'installer la beta d'EMUI 11 en plus des appareils ayant reçu la version finale et stable. La firme liste aussi plusieurs tablettes Android de son cru. Voici la liste complète :

Huawei P40 – Stable

Huawei P40 Pro – Stable

Huawei P40 Pro+ – Stable

Huawei Mate 30 – Stable

Huawei Mate 30 Pro – Stable

Huawei Mate 30 5G – Stable

Huawei Mate 30 Pro 5G – Stable

Huawei Mate 30 RS Porsche Design – Stable

Huawei Nova 7 5G – Stable

Huawei Nova 7 Pro 5G – Stable

Huawei Nova 6 – Stable

Huawei Nova 6 5G – Stable

Huawei Mate Xs – Stable

Huawei P30 – Stable

Huawei P30 Pro – Stable

Huawei Mate 20 – Beta

Huawei Mate 20 Pro – Beta

Huawei Mate 20 RS Porsche Design – Beta

Huawei Mate 20 X –Beta

Huawei Mate 20 X 5G – Beta

Huawei Mate X – Beta

Huawei Nova 5 Pro – Beta

Huawei MatePad Pro – Stable

Huawei MatePad Pro 5G – Stable

Huawei MatePad 10.8 – Stable

Huawei MediaPad M6 10.8 inch – Beta

Huawei MediaPad M6 8.4 inch – Beta

Huawei MediaPad M6 Turbo Edition – Beta

Honor V30 – Stable

Honor V30 Pro – Stable

Honor 30 – Stable

Honor 30 Pro – Stable

Honor 30 Pro Plus – Stable

Honor 20 – Stable

Honor 20 Pro – Stable

Honor V20 – Stable

Honor Magic 2 – Stable

D'après le calendrier de déploiement mis en ligne par Huawei, la mise à jour devrait débarquer sur une poignée d'autres téléphones, dont le Huawei Nova 5T et le P30 Pro New Edition, d'ici le mois de mars 2021. On vous en dit plus dès que possible sur l'arrivée d'EMUI 11.

