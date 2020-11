EMUI 11 : Huawei déploie la mise à jour sur les P40, P40 Pro et Mate 30 Pro

Huawei déploie actuellement EMUI 11 en version stable sur les P40, P40 Pro et les Mate 30 Pro. La mise à jour a en effet pu être installée par une poignée d’utilisateurs en Turquie. Le firmware contient plusieurs indices qui confirment l’abandon progressif d’Android au profit d’Harmony OS.

Comme le rapportent nos confrères de Huawei Ailesi, un média turque spécialisé, la firme chinoise a lancé le déploiement de la version finale d’EMUI 11 sur trois smartphones de son catalogue : le Huawei P40, le Huawei P40 Pro et le Huawei Mate 30 Pro. Pour l’heure, la mise à jour est réservée aux utilisateurs résidents en Turquie et en Chine.

Dans ces conditions, on peut s’attendre à ce que Huawei propose la mise à jour EMUI 11 sur les modèles européens dans les jours, voire les semaines à venir. Quoi qu’il en soit, le groupe chinois a pris un peu d’avance sur son calendrier de déploiement. Huawei n’avait pas prévu de déployer EMUI 11 en version stable avant le milieu du mois de décembre.

Huawei s’apprête à abandonner Android, ça se confirme

La mise à jour contient une poignée d’indices qui confirment les intentions de Huawei concernant Android. Aux dernières nouvelles, EMUI 11 serait bien la dernière surcouche Android de Huawei. Dès le mois d’octobre 2021, le constructeur proposera aux smartphones sous EMUI 11 de quitter l’écosystème Android et de passer à Harmony OS, son OS mobile maison. EMUI et HarmonyOS partagent de nombreux points communs. Les deux systèmes d’exploitation partagent ainsi le même framework, surtout au niveau des performances et des prévisions système. En prévision de l’arrivée de son OS, Huawei commence à effacer toutes les références à Android de son interface EMUI.

Ainsi, la mise à jour EMUI 11 fait disparaître le logo vert Android qui apparait lors du démarrage du smartphone. L’écran se contente d’afficher discrètement “Powered by Android” dans la partie inférieure. De même, les correctifs de sécurité Android, visibles dans les réglages, ne sont plus intitulés « Android Security Patch Level ». Tout porte à croire que Huawei cherche à gommer tout lien avec le système d’exploitation de Google.

