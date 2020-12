AppGallery : Huawei lance sa boutique d’applications sur Windows 10

AppGallery sort des smartphones. Huawei lance en Chine sa boutique d’applications sur Windows 10. Cette version propose des logiciels pour les ordinateurs et non pour les téléphones sous Android. Son offre couvre les besoins bureautiques. L’AppGallery pour Windows 10 n’est aujourd’hui disponible qu’en Chine.

L’AppGallery, tous les amateurs de Huawei la connaissent. Et c’est bien logique : c’est la boutique d’applications de la marque chinoise (et celle de Honor jusqu’à présent). Depuis son éviction de l’écosystème Google, l’empêchant de préinstaller les briques Google Play dans ses téléphones, la firme asiatique a largement retravaillé sa copie. Et force est de constater que, même si quelques applications primordiales manquent à l’appel, l’offre s’est largement étoffée.

Lire aussi – HarmonyOS 2.0 : Huawei lance la bêta de son alternative à Android le 16 décembre 2020

En attendant de devenir une alternative crédible et solide, Huawei continue de renforcer son écosystème. Que ce soit avec des accessoires pour accompagner les téléphones ou avec des ordinateurs sous Windows. L’objectif : créer une expérience globale. Un peu à l’image d’Apple avec les iPhone, les AirPods et les MacBook. Nous avons d’ailleurs largement évoqué dans nos colonnes et sur notre chaîne YouTube les derniers MateBook, dont le Matebook X, grâce aux tests que nous en avons faits.

Une AppGallery sur PC avec des applications pour PC

Pour créer une expérience globale, il faut des produits, bien sûr, mais aussi des applications et des outils permettant de passer d’un environnement à un autre sans discontinuité. C’est dans cet objectif que Huawei lance cette semaine en Chine la version Windows 10 de l’AppGallery. Comme le Mac AppStore sur les ordinateurs d’Apple, l’AppGallery de Windows 10 ne sert pas à gérer les applications d'un smartphone, mais bien à enrichir un ordinateur avec des applications dédiées.

L’arborescence compte plusieurs onglets. Le plus important est sans nul doute « Bureautique » où vous retrouvez tous les logiciels courants pour produire des documents, communiquer avec des collègues et organiser des réunions à distance. Tencent, WPS, WeChat, les grands éditeurs chinois sont là. Vous retrouvez aussi un onglet divertissement, un onglet pour la personnalisation de Windows 10 et un autre dédié à la création assistée par ordinateur.

La boutique propose également un contenu éditorial pour mettre en avant certaines catégories ou des applications recommandées. L’AppGallery Windows 10 gère l’installation, la mise à jour et la désinstallation des logiciels, comme le Mac AppStore dont il emprunte fortement le design. Cette boutique n’est aujourd’hui accessible qu’en Chine, mais il n’est pas impossible qu’elle débarque en occident si la demande se fait sentir. Notez enfin que l’AppGallery est également accessible via un navigateur. Mais il s’agit de la version Android.

Source : IT Home