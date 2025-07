Elon Musk dévoile la vraie puissance de Starship, c’est du jamais-vu

La fusée géante de SpaceX doit accomplir l’un des projets les plus ambitieux jamais conçus. Elon Musk affirme viser une réutilisation rapide et une poussée record. Le programme Starship traverse pourtant une série d’obstacles techniques.

Fondée en 2002 par Elon Musk, SpaceX s’est imposée comme un acteur majeur du secteur spatial. L’entreprise a déjà réussi à réutiliser ses lanceurs Falcon, et assure aujourd’hui une grande partie des vols vers la Station spatiale internationale. Son ambition dépasse désormais l’orbite terrestre : elle vise la Lune et Mars. Pour cela, la société mise sur Starship, une fusée géante en cours de développement, censée révolutionner l’accès à l’espace.

C’est dans une prise de parole relayée par le site spécialisé Wccftech qu’Elon Musk a dévoilé de nouveaux détails sur le programme Starship. Ce dernier, encore en phase de test, doit pouvoir emporter plus de cent tonnes de matériel en orbite. À terme, SpaceX prévoit cinq missions vers Mars sans équipage dès les prochaines fenêtres de lancement, afin de préparer l’arrivée d’humains quelques années plus tard. L’engin servira aussi aux futures missions lunaires, notamment pour le programme Artemis de la NASA.

Elon Musk affirme que Starship aura une poussée trois fois supérieure à celle de la Saturn V

D’après Elon Musk, Starship disposera d’une poussée trois fois plus importante que celle de la Saturn V, la fusée mythique des missions Apollo. Il serait aussi deux fois plus lourd. Ce niveau de puissance doit permettre de lancer de grandes quantités de matériel dans l’espace, tout en visant une réutilisation rapide. SpaceX veut que les vaisseaux atterrissent à la verticale, soient récupérés au sol et relancés en quelques jours, ce qui représenterait un changement radical dans l’histoire des vols spatiaux.

Pour cela, plusieurs défis doivent encore être surmontés. Le bouclier thermique de l’étage supérieur, composé de milliers de tuiles, reste le point le plus critique. Le système de récupération avec bras métalliques géants est aussi essentiel. SpaceX compte en parallèle tester le transfert de carburant entre deux Starship en orbite. Mais les essais restent instables : en juin, une explosion a gravement endommagé un site de lancement. Malgré tout, Elon Musk vise des avancées majeures dès l’année prochaine.