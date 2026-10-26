Elon Musk dévoile sa version 100% IA de l’Odyssée de Christopher Nolan et c’est affligeant de nullité

Incroyable mais vrai : la version de l’Odyssée générée par IA, promise par un Elon Musk visiblement embêté de voir des personnes de couleur à l’écran, est une catastrophe artistique. En plus de servir un discours dont on se passerait bien.

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Chose promise, chose (malheureusement) due. L’été dernier, peu après la sortie en salles de L’Odyssée de Christopher Nolan, Elon Musk s’est rué sur X (anciennement Twitter) pour cracher sa colère devant ce qu’il considère comme un film “woke”. Son plus grand défaut ? Filmer à l’écran des personnes de couleur. Une faute grave pour le milliardaire, soudainement très impliqué dans “l’exactitude historique” d’un film contenant pourtant des cyclopes et des sirènes.

Ni une ni deux, ce dernier promet alors une nouvelle adaptation du texte d’Homère, entièrement générée par IA. Certains pensaient alors qu’il s’agissait d’une énième provocation de l’homme d’affaire d’extrême droite, surfant le succès du film pour véhiculer ses idées. On aurait presque préféré. Vendredi dernier, le compte X officiel de Grok a publié le premier épisode de ce qui s’annonce comme une série sur l’Odyssée.

Sur le même sujet — L’Odyssée : attention aux faux sites de streaming qui promettent de voir le dernier Nolan gratuitement, des pirates se cachent derrière

La version IA de l’Odyssée est évidemment affreuse

Un épisode qui dure 7 minutes, ce qui est amplement suffisant pour se rendre compte de l’ampleur du désastre. La vidéo s’ouvre sur un décor ressemblant beaucoup plus à l’Écosse qu’à la Grèce Antique. On y découvre un Ulysse froid et viril, qui tape très fort du poing sur la table lorsque qu’il se coupe le doigt, et une Pénélope aimante mais résignée, conforme au rôle de la femme telle que l’imagine Elon Musk.

Au-delà même de la vision du genre et de l’ethnie pour le moins questionnable véhiculée par cette vidéo, l’épisode est foncièrement raté d’un point de vue artistique. Les visages sont certes photoréalistes, mais attention à ne pas les filmer trop longtemps au risque de discerner des mouvement très peu naturels. On ne parle même des bruitages qui surviennent à des moments qui n’ont aucun sens, ou des dialogues visiblement écrits par des amateurs. « Mon amour, tu dois partir. », dit Pénélope. « Et toi ? », rétorque Ulysse. Réponse : « Tu y vas » . Bouleversant.


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