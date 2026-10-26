JBL Flip Essential 3 SE à moins de 70 € : l’enceinte Bluetooth portable chute à prix mini

C’est le seul gros défaut des smartphones modernes. Les hauts-parleurs sont trop peu puissants pour pouvoir écouter de la musique ou regarder un film dans de bonnes conditions. Heureusement, il existe une solution simple et pas chère : l’enceinte nomade JBL Flip Essential 3 SE actuellement en promotion.

JBL Flip Essential 3 SE

Dans le secteur des produits audio, la marque JBL est un incontournable depuis maintenant 80 ans. L’entreprise américaine propose aujourd’hui une multitude de casques, écouteurs et enceintes avec généralement un excellent rapport qualité-prix. C’est le cas de l’enceinte bluetooth portable JBL Flip Essential 3 SE. Comme son nom l’indique, cette enceinte embarque l’essentiel pour profiter d’un excellent son tout en proposant un tarif très raisonnable.

En effet, la JBL Flip Essential 3 SE est sortie avec un prix de vente conseillé de 129,99 euros. C’est déjà un prix accessible pour pouvoir transporter partout un son puissant et riche. Mais vous pouvez l’avoir aujourd’hui nettement moins chère sur Amazon puisque son prix vient de chuter de 60 euros. Vous pouvez ainsi vous offrir l’enceinte nomade JBL Flip Essential 3 SE pour seulement 69,99 euros. C’est une excellente offre à ne pas rater !

Pourquoi choisir l’enceinte portable JBL Flip Essential 3 SE ?

Depuis quelques années, le secteur des enceintes nomades est très riche en modèles différents. Il peut donc être difficile de faire son choix, surtout si l’on cherche une enceinte portable pas chère. En effet, certaines marques proposent des modèles bas de gamme qui offrent un son de piètre qualité, surtout à pleine puissance. Alors pour éviter les mauvaises surprises, il vaut mieux se tourner vers une référence du secteur.

Ainsi, JBL propose une enceinte de qualité à un prix accessible, surtout en promotion. Il s’agit de la JBL Flip Essential 3 SE. SE signifie Special Edition. Ce sigle signifie qu’il s’agit d’une version améliorée de la JBL Flip Essential 3. En effet, elle propose notamment une plus grande puissance et une meilleure autonomie

La JBL Flip Essential 3 SE est équipée d’un système 2 voies qui produit une puissance totale de 30 W RMS. Grâce à la combinaison d’un woofer, d’un tweeter et de deux radiateurs passifs, le son produit est à la fois puissant et équilibré. Ce modèle sera aussi bien adapté pour écouter de la musique, des podcasts ou un film.

Côté design, on retrouve l’aspect cylindrique présent sur l’ensemble de la gamme JBL. Avec un poids de seulement 550 grammes et des dimensions compactes, c’est une enceinte facile à transporter dans un sac ou bien à la main avec sa lanière intégrée. Autre point important, la JBL Flip Essential 3 SE est certifiée IP67. Cela signifie qu’elle résiste à l’eau et à la poussière. Vous pouvez donc l’emmener à la plage, à la piscine, au parc… sans aucun risque.

L’autonomie est aussi primordiale pour une enceinte nomade. Ici, on profite de 12 heures d’écoute par recharge complète. Vous pourrez ainsi l’utiliser toute la journée sans vous soucier de devoir trouver une prise. Grâce à la technologie Auracast, vous pouvez connecter plusieurs enceintes ensemble. C’est très pratique pour les grandes pièces ou pour diffuser votre musique dans plusieurs pièces différentes. Enfin, l’application JBL dédiée permet notamment d’accéder à un égaliseur pour obtenir le son qui vous convient le mieux.


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