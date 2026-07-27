L’Odyssée : attention aux faux sites de streaming qui promettent de voir le dernier Nolan gratuitement, des pirates se cachent derrière

Comme à chaque sortie de film événement, les pirates profitent de la crédulité de certains spectateurs pour les arnaquer. Un récent rapport de Kaspersky tire la sonnette d’alarme sur les nombreux sites de streaming qui prétendent diffuser gratuitement l’Odyssée de Christopher Nolan, mais qui servent en réalité d’appât à coordonnées bancaires.   

odyssee nolan

L’Odyssée de Christopher Nolan est incontestablement le film de l’été 2026, ayant déjà attiré de nombreux spectateurs en salles à travers le monde. Si vous ne faites pas encore partie de ces derniers, peut-être est-ce parce que vous attendez de pouvoir le visionner par des moyens détournés sur le web. En plus d’être très probablement illégale, cette pratique vous expose à de grands risques pour vos données personnelles, ou pire, vos coordonnées bancaires.

C’est en tout cas la conclusion tirée par les experts de Kaspersky, firme de cybersécurité qui traque régulièrement les dernières menaces sur le web. Dans un récent rapport, ceux-ci notent « la mise en ligne massive de faux sites de streaming conçus spécifiquement pour exploiter l’impatience des spectateurs et dérober leurs données personnelles et bancaires. » Le piège est simple : prétendre donner accès gratuitement au film… enfin en apparence.

Sur le même sujet — Elon Musk annonce un film L’Odyssée “historiquement fidèle” généré par son IA Grok

Ne regardez pas l’Odyssée en ligne, c’est un piège

Pour endormir la méfiance de leurs victimes, les pirates redoublent d’efforts. Certains sites vont même jusqu’à proposer des versions doublées du film dans la langue du pays d’origine de l’internaute. Mais au bout de quelques secondes de visionnage, le piège se referme : le visiteur se voit proposer de créer un compte “gratuit” sur la plateforme pour poursuivre le film. À partir de là, on retrouve les traditionnels signaux d’alerte.

Les pirates récupèrent d’abord bon nombre d’informations personnelles sur leurs victimes si celles-ci remplissent le formulaire d’inscription. Puis, le clou du spectacle : sous prétexte d’activer une offre d’essai gratuite, le faux site exige les coordonnées bancaires de la cible. La suite, vous la connaissez probablement. Gare à vous donc si vous comptez pas aller voir le film de Christopher Nolan en salles. Dans le doute, attendez son arrivée sur un offre de streaming légale.


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