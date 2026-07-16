xAI, la startup IA d’Elon Musk, porte plainte contre un utilisateur de Grok

La société d'Elon Musk xAI entame une action en justice contre un utilisateur de son IA Grok pour création de contenus interdits à l'aide de cette dernière. L'homme est également mis en cause dans une autre affaire grave.

Quand Elon Musk a lancé Grok, son assistant IA, il n'a pas fallu longtemps avant que les choses prennent une mauvaise tournure. Il faut dire qu'en intégrant une fonction dédiée à la création d'images et vidéos pour adultes, les chances que ça dérape étaient très élevées. Devant une explosion de deepfakes clairement explicites, xAI, à l'origine de Grok, a du prendre des mesures, mais avec un succès mitigé. Cela lui a même valu d'être attaqué en justice par l'Union européenne.

Cette fois-ci, c'est xAI qui entame une action auprès des tribunaux. La particularité de l'événement est que la plainte vise un individu en particulier, utilisateur de Grok. L'entreprise l'accuse d'avoir enfreint les conditions d'utilisation de l'IA. En l'occurrence par la création de contenus pédopornographiques et d'autres mettant en scène des adultes sans leur consentement. Le nom de cet homme est Terry Harwood, résidant aux États-Unis. Il a été arrêté en février 2026 avec d'autres personnes pour possession et diffusion de matériaux à caractère sexuel mettant en scène des mineurs.

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Dans sa plainte, xAI rappelle que la firme “applique ses règles à l'encontre des contrevenants en procédant à la suspension ou à la résiliation de leurs comptes, et en signalant tout contenu suspecté de représenter des abus sexuels sur mineurs au Centre national pour les enfants disparus et exploités“, le NCMEC. Ainsi, xAI “a suspendu 52 222 comptes et transmis 73 604 signalements au NCMEC en 2026, ce qui a donné lieu à (au moins) 244 arrestations“.

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Le plaignant demande un dédommagement financier d'un montant non précisé, ainsi qu'une interdiction permanente pour Terry Harwood d'utiliser Grok. L'accusé, faisant en parallèle face à 8 chefs d'accusation distincts, risque une peine de prison allant jusqu'à 10 ans chacun. Les sentences étant cumulatives aux États-Unis, il pourrait donc passer 80 ans derrière les barreaux.

Source : Reuters