Pixel 10 : les outils d’écriture IA de Gboard débarquent sur d’autres smartphones Android

La sortie des Pixel 10 de Google s’est accompagnée de fonctionnalités IA inédites, telles que les outils d’écriture de Gboard. Mais cette dernière n’est pas réservée aux Pixel : Writing Tools débarque sur d’autres modèles de smartphones Android.

Google a pris le parti de mettre l’accent sur l’IA pour sa nouvelle gamme de smartphones officiellement sortis le 28 août dernier : les Pixel 10 – déclinés en version de base, Pro, Pro XL et Pro Fold. Leur lancement s’est accompagné de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA, et parmi elles : Writing Tools de Gboard.

Alimentée par le modèle Gemini Nano, cette fonctionnalité aide les utilisateurs à corriger et à reformuler leurs textes, directement depuis leur clavier Gboard – qui change de look – sans passer par le cloud. Google, qui semble avoir fait le choix de ne pas la réserver aux Pixel 10, la déploie déjà sur d’autres modèles de smartphones Android.

Gboard : les Writing Tools basés sur l’IA débarquent déjà sur d’autres smartphones que les Pixel 10

La nouvelle fonctionnalité IA de Gboard, Writing Tools, fonctionne localement sur les appareils grâce au modèle Gemini Nano. Cela garantit, pour des raisons de confidentialité, que les textes ne seront jamais envoyés dans le cloud. Gemini Nano, comme son nom l’indique, est la plus petite version de Gemini, le grand modèle de langage (LLM) de Google. Conçu pour les environnements limités en mémoire, tels que les smartphones, il est, depuis la sortie du Pixel 9, doté de capacités multimodales lui permettant de traiter du texte, des images et de l’audio.

La firme de Mountain View vient d’ailleurs de publier une page d’assistance dédiée à la fonctionnalité Writing Tools et indique qu’elle sera disponible à partir du Pixel 9, dans plusieurs langues, dont le français. Et si cette page ne mentionne pas d’autres modèles de smartphones Android, nos confrères d’Android Authority estiment que le déploiement de Writing Tools pourrait concerner des appareils non-Pixel, puisqu’ils ont remarqué sa présence sur leur OnePlus.

Rien d’étonnant, étant donné le support élargi du modèle Gemini Nano multimodal. Ce dernier est disponible sur certains modèles de smartphones d’autres constructeurs, tels que Samsung, OnePlus et Xiaomi et Google a annoncé en mai de nouvelles API ML Kit GenAI, permettant aux développeurs d’exploiter ce modèle dans leurs propres applications. Ainsi, Writing Tools pourrait être déployée sur tous les smartphones Android compatibles avec ce modèle, soit la plupart des appareils équipés des dernières puces haut de gamme, comme les Snapdragon 8 Elite et Dimensity 9400.