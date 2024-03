Écran PC gaming : ce moniteur incurvé 32″ Philips revient à moins de 200 €

Superbe affaire à saisir sur le site Leclerc ! Dans son rayon dédié à l'informatique, l'enseigne française de la grande distribution effectue une offre intéressante sur l'achat d'un écran PC gaming 32″ de la marque Philips.

Un écran PC conçu par Philips fait l'objet d'une offre attractive chez Leclerc. Jusqu'au samedi 16 mars 2024, l'enseigne française de la grande distribution propose sur son site e-commerce une remise fidélité de 50 euros sur l'achat d'un moniteur incurvé de 32 pouces.

En effet, l'écran PC Philips Momentum dédié au gaming (référence 32M1C5500VL/00) est vendu par Leclerc au prix de revient de 199 euros au lieu de 249 euros. Les 50 euros de réduction iront directement sur la cagnotte du client titulaire de la carte Leclerc. Et la somme en question pourra être utilisée au cours d'un prochain achat.

Disponible dans un coloris noir, le Philips Momentum est un moniteur LED incurvé de 32 pouces qui embarque une résolution Quad HD de 2560 x 1440 pixels et une dalle VA à contraste élevé avec rayon 1500R. L'appareil est aussi équipé de l'AMD FreeSync Premium, d'un affichage fluide avec un temps de réponse de 1 ms, d'un rapport de contraste de 3000:1, d'un angle de vue de 178 degrés, d'une luminosité de 250 cd/m², et d'un taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz. On retrouvera enfin deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4.