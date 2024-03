L’enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II à moins de 200€ chez la Fnac – Une offre incroyable à ne pas rater !

La Fnac frappe fort avec une offre promotionnelle exceptionnelle sur l'enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II, allant jusqu'à -46% pour ses adhérents, jusqu'au 31 mars inclus. C'est le moment ou jamais de s'offrir ou d'offrir cette merveille de technologie à un prix défiant toute concurrence.

Jusqu'au 31 mars (inclus), la Fnac propose une réduction impressionnante sur l'enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II. Pour le grand public, l'appareil bénéficie d'une remise de -38%, tandis que les adhérents Fnac peuvent jouir d'un avantage supplémentaire, portant la réduction totale à -46%. Une occasion en or pour acquérir une enceinte de renom à un prix avantageux.

Habituellement à 369,99€, l'enceinte est ainsi disponible pour :

229,99€ pour tous les clients Fnac

199,99€ pour les adhérents Fnac

Et ce n'est pas tout ! Si vous êtes adhérent Fnac et que vous achetez l'enceinte avant le 10 mars prochain (inclus), vous pouvez utiliser le code JOURSADH et profiter de 10€ offerts supplémentaires, directement crédités sur votre carte Fnac+.

En prime, pour tout achat de cette enceinte, et ce, n'importe quand, la Fnac offre 3 mois d'abonnement à Deezer Premium ou Deezer Famille (au choix). Vous pouvez ainsi écouter tous vos titres préférés sur votre nouvell enceinte dès sa réception sans dépenser un centime supplémentaire.

L'enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II : un design iconique et un son inégalé

L'enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II ne séduit pas seulement par son esthétique vintage et son allure rock'n'roll, elle impressionne également par ses performances audio de haute volée. Dotée de composants avancés, elle délivre un son clair, précis et puissant, capable de remplir n'importe quelle pièce. Sa réponse en fréquence va de 50 Hz à 20 kHz, garantissant ainsi la reproduction fidèle d'une large gamme de sons, des basses profondes aux aigus cristallins.

La Stanmore II excelle dans la facilité de connectivité grâce à sa technologie Bluetooth 5.0, permettant une connexion rapide et stable avec une portée allant jusqu'à 30 mètres. Elle supporte également les entrées 3,5 mm et RCA, offrant ainsi une polyvalence exceptionnelle pour tous types de sources audio. De plus, l'application Marshall Bluetooth permet de personnaliser votre expérience d'écoute, en ajustant le son selon vos préférences avec un égaliseur graphique.

En plus de ses qualités audio et esthétiques, la Marshall Stanmore II est conçue pour durer. Sa construction robuste assure une grande durabilité, tandis que son efficacité énergétique témoigne d'un engagement envers la durabilité environnementale. Cette enceinte est non seulement un choix judicieux pour les amateurs de musique soucieux de qualité, mais aussi pour ceux attentifs à l'impact écologique de leurs achats.

L'offre de la Fnac sur l'enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II représente une opportunité exceptionnelle d'acquérir un appareil de haute qualité à un prix très avantageux. Que vous soyez un mélomane exigeant, à la recherche de l'enceinte parfaite pour votre salon, ou un écologiste conscient de l'importance de choisir des produits durables, la Stanmore II est le choix idéal !