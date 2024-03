Pour sa cinquième génération d’écouteurs milieu de gamme, Redmi promet une annulation du bruit record et une autonomie améliorée. Les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro représentent-ils encore un bon rapport qualité-prix ou sont-ils dépassés par la concurrence ? Réponse dans ce test.

Depuis son arrivée en France, le constructeur chinois Xiaomi mise sa réputation sur des produits offrant un excellent rapport qualité-prix. Qu'il s'agisse des smartphones ou des accessoires qui les accompagnent. D'autant que le catalogue de la marque est en constante amélioration. En effet, depuis les Redmi Buds de troisième génération, la réduction de bruit, le mode transparent et la gestion tactile ont été rajoutés, tout en conservant un prix inférieur à 100 euros.

L’année dernière, les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro nous avaient déçus avec une approche plus technique que musicale. De plus, les prix publics avaient significativement augmenté. Ces Xiaomi Redmi Buds 5 Pro ont-ils corrigé ces faiblesses ? Sur le papier, les promesses sont belles : réduction active du bruit améliorée, autonomie étendue, application modernisée. Mais qu'en est-il vraiment ? Réponse dans ce test complet.

Prix et disponibilité

Les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro sont disponibles au prix public recommandé de 99,99 euros, aussi bien sur le site du fabricant que dans les points de vente habituels. Le tarif n’a pas changé depuis l’année dernière. Ces écouteurs entrent en concurrence directe avec des modèles tels que les Samsung Galaxy Buds FE ou les Google Pixel Buds A-series. Ce sont les écouteurs à double haut-parleur les moins cher du marché.

Depuis fin décembre 2023, les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro sont disponibles en France. Pour s’adapter aux gouts de chacun, trois coloris sont proposés : blanc, noir et violet. Dans la boite, à côté des écouteurs et de l’étui de charge, on trouve un câble USB type C, un manuel d’utilisation ainsi que trois paires d'embouts en silicone (dont une installée sur les écouteurs).

Fiche technique des Xiaomi Redmi Buds 5 Pro



Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Coloris blanc, noir, violet Dimensions Boitier : 61 x 46,8 x 25 mm

Ecouteurs : 31 x 16 x 22 mm Poids Écouteurs : 5,1 grammes (x 2)

Boitier : 32,6 grammes

Batterie boitier : 480 mAh

écouteur : 54 mAh /écouteur Codec Audio SBC, AAC, LDAC Connexions USB-C, Bluetooth 5.3 avec profils HFP, A2DP, AVRCP

Charge sans fil rapide

Certification IP54 Accessoires cordon USB-C de 38 cm, 3 tailles d'embouts silicone

Design du boitier

Pour le 5e opus de ses Redmi Buds Pro, Xiaomi a repris le design général de son prédécesseur. En l’occurrence le look du boitier des AirPods 3. Le boitier est donc un pavé aux coins arrondis avec un clapet dans la longueur. Ce couvercle est ici découpé en diagonale et non à l’horizontale comme sur le Xiaomi Redmi Buds 4 Pro. Sa fermeture est impeccable grâce à des microaimants qui garantissent l'étanchéité du boîtier et maintiennent les écouteurs en place en cas de chute accidentelle. Par rapport à la génération antérieure, la fermeture émet un son plus grave et fait moins « plastoc ».

Le boitier du Redmi Buds 5 Pro est entièrement plastique avec une apparence brillante pour la version blanche ou violette et d’une version texturée pour la version noire. Xiaomi présente cela comme une finition « cuir végan ». Mais ce n'est que du polycarbonate. Ce n’est pas qu'une peau en plastique fine qui recouvre la coque plastique : c’est simplement que le boitier a été façonné dans un moule avec un très fin relief. C’est agréable au toucher, mais n’évite donc aucunement les rayures du quotidien.

La diode électroluminescente en façade, sous le clapet, de la taille d’une tête d’épingle auparavant, est devenue un discret trait d’un centimètre de long et d'un millimètre d’épaisseur. Ce n'est qu'un détail, mais c'est confortable d’avoir un indicateur visuel de charge et d’appairage enfin plus visible.

La charnière du Xiaomi Redmi Buds 5 Pro semble suffisamment robuste pour supporter les ouvertures et fermetures fréquentes du clapet. Au centre, en position verticale, se trouve le port USB-C, tandis que le bouton d'appairage affleure la surface du boîtier à côté. Le poids du boitier est de 32,6 grammes, presque 4 grammes de moins que la génération d’avant.

Design et ergonomie des écouteurs

Concernant le design des écouteurs, le fabricant chinois a gardé l’apparence globale des Redmi Buds 4 Pro, lesquels s'inspirent du modèle emblématique d'Apple, les AirPods Pro. Concrètement, il s'agit d'écouteurs intra-auriculaires dotés d'une béquille qui s'insère à la verticale dans le boîtier de charge. La bande argentée et brillante sur le côté a laissé place à une « texture marbrée » selon les propos de la marque. En clair, il s’agit d’un insert plastique brillant comme un réflecteur de sécurité sur un vélo, en presque “cinquante nuances de gris”.

Quelques caractéristiques distinctes sont à noter. À l'extrémité inférieure, on trouve deux connecteurs dorés (mais qui ne sont pas en or) pour la recharge, avec à proximité un minuscule orifice dédié au microphone pour les appels. Un autre orifice, de la taille d'une tête d'épingle, est situé à la base des haut-parleurs, dissimulé par l'embout en silicone. Comme pour l'ouverture précédente, ce micro capte le bruit ambiant.

App et fonctionnalités

Vous aviez déjà les Redmi Buds 4 Pro ? Vous aimiez l’app Xiaomi Earbuds pour piloter vos écouteurs ? L’app n’a pratiquement pas changé. Avant de détailler plus avant les fonctionnalités du logiciel, il est primordial de souligner un changement majeur chez Redmi. Nous avions largement critiqué le fait que l’app n'était compatible qu'Android. Depuis, Xiaomi Earbuds est arrivée sur iOS ! Les possesseurs d’iPhone et d’iPad (avec iOS 14 et supérieur) pourront enfin exploiter pleinement ces écouteurs. En effet, la version entre Android et iOS diffère esthétiquement, mais les fonctionnalités sont identiques.

Au-delà de la ressemblance avec l’app pour AirPod, Redmi a cherché à inclure un maximum de fonctions. Sur les Redmi 4 Pro, l’indication de charge était très précise, de l’ordre du dixième. Sur les Redmi 5 Pro, on retrouve une indication par palier (de 5%), manquant un peu de précision. De même pour les couleurs des jauges pour les écouteurs et l'étui : elles sont toujours vertes au-dessus de 20% et rouges en dessous.

Si le panneau de notification a mystérieusement disparu, le test d’ajustement est heureusement toujours présent. Ce dernier permet de profiter du son adaptatif puisqu’il personnalise la diffusion sonore en fonction de la morphologie de votre oreille. De plus, la détection intra-auriculaire est toujours présente. Celle-ci met automatiquement en pause votre musique si vous retirez vos écouteurs. Cette fonction peut aussi être désactivée.

Il existait 6 gestes paramétrables (appui long, appui court, etc.) avec 3 ou 4 actions (pause, morceau suivant, contrôle du volume, etc.) sur la génération précédente d'écouteurs. Sur ces Xiaomi Redmi Buds 5 Pro, vous pouvez désormais choisir entre 8 gestes personnalisables avec environ 6 actions. Nos critiques sur les modèles précédents n’ont plus lieu d’être. Si la majorité des actions peuvent être assignées à n'importe quel geste sur n’importe quel écouteur, l’assistant vocal et la réduction de bruit active ne sont assignables qu'à un appui prolongé sur l’écouteur droit ou gauche. Et c’est beaucoup plus logique et confortable à l’usage quotidien.

Comme bon nombre d’écouteurs aujourd’hui, il existe une fonction pour retrouver ces Xiaomi Redmi Buds 5 Pro perdus dans le canapé ou sous un meuble. Sur ce modèle milieu de gamme, la détection de ne s'appuie pas sur la géolocalisation. Un seul écouteur ou les deux simultanément vont se contenter d’émettre une alarme crescendo.

L’option double connexion autorise, comme son nom l’indique, l'appairage simultané à deux appareils distincts. Plus besoin de connecter manuellement les écouteurs quand vous passez de votre téléphone à votre tablette, par exemple. Précisons également que la connexion entre écouteurs et téléphone est excellente. Ces Redmi Buds 5 Pro sont compatibles Bluetooth 5.3 dont la portée dépasse celle de certains modèles haut de gamme.

Réduction active du bruit

Sur les Redmi Buds 4 Pro, Xiaomi vantait une réduction active du bruit maximal de 43 dB, c’est-à-dire 99,3% des bruits extérieurs de notre quotidien. Soit la moyenne haute des performances des écouteurs milieu de gamme. Avec les Redmi Buds 5 Pro, le fabricant chinois améliore encore l'élimination du bruit ambiant en montant le niveau à 52 dB. On flirte avec les leaders du secteur, lesquels sont souvent deux ou trois fois plus cher !

En pratique, l’isolation passive est déjà correcte, mais la magie opère en activant l’annulation active du bruit. Même en coupant le son provenant du téléphone, les bruits externes sont considérablement atténués. Avec de la musique ou une vidéo en lecture depuis le téléphone, on est vraiment isolé du monde extérieur.

Pourtant, en termes d’électronique, on ne trouve rien qui explique pareil bond en avant. Il y a toujours trois microphones : un en bas de la béquille pour les appels, un à flux direct en haut de la béquille et un autre à rétroaction sur la base du haut-parleur. Ces microphones n’ont presque pas changé de place par rapport à la version précédente. L’explication se trouve en fait dans l’algorithme de suppression du bruit extérieur. Grâce à l’IA, les Redmi Buds 5 Pro proposent une ANC d’excellente qualité.

L'application propose trois niveaux de réduction du bruit : légère, équilibrée et profonde. Il peut également opter pour « l’annulation adaptative du bruit » qui modulera la puissance de l’ANC en fonction de l’intensité du bruit extérieur. L’app peut également prendre en compte les caractéristiques de votre oreille si la case « réduction personnalisée du bruit » est cochée.

En plus de la réduction active du bruit, on trouve toujours le mode transparent, en plus de la désactivation de l’ANC. La transparence est assez évoluée puisqu’elle propose 3 niveaux d’amplification des bruits extérieurs. Le premier mode est dit « régulier » et n’assure qu’une amplification modérée et globale du son extérieur. Le second mode est destiné à « améliorer la voix ». Pratique pour être isolé des nuisances sonores urbaines ou naturelles tout en restant connecté avec l’humanité. Le troisième « rehausse le son ambiant », sans distinction.

Acoustique

L’année dernière, nous critiquions la faible pression sonore des Redmi Buds 4 Pro à 50% de volume. Visiblement, les ingénieurs ont pris nos remarques en compte, puisque la pression est clairement plus élevée. Plus besoin de monter le son exagérément. Sans surprise, la voix est bien restituée et convient parfaitement pour vos discussions vocales.

Pour la musique, le gain par rapport à la génération précédente est surprenant. Nous nous plaignions d’un son qui « sent le savon » (référence à André Manoukian…) sur le Redmi Buds 4 Pro. Avec les Redmi Buds 5 Pro, les aigus sont plaisants. Mais ce sont surtout les basses qui enivrent nos esgourdes. La performance est d'autant plus surprenante qu'elles sont difficiles à reproduire compte tenu de l’exiguïté d’un écouteur sans-fil. On tutoie les profondeurs acoustiques de certains écouteurs premium, comme les Technics AZ80 ou OnePlus Pro 2.

Le système de pilotes dynamiques doubles, composé d'un diaphragme en alliage d'aluminium de 10 millimètres et d'un diaphragme en titane de 6 millimètres pour les fréquences aiguës du Redmi 4 Pro a été remplacé par un double haut-parleur coaxial, composé d'un haut-parleur de basses de 11 mm avec un diaphragme en titane et d'un tweeter piézoélectrique en céramique de 10 mm. Une belle combinaison.

Ainsi, le dernier Generator de Justice avec de grosses basses et quelques kicks ambiancent vos oreilles. Si la musique est bien mixée, pas besoin de modifier quoi que ce soit avec l'égaliseur. En revanche, sur certains morceaux anciens ou manquant d’ampleur, il est pertinent de passer par la balance audio de l’app. Le renforcement des aigus et des basses de la voix est agréable. Pour les amateurs de graves, non seulement les Redmi Buds 5 Pro produisent électroniquement de bonnes fréquences basses, mais le traitement numérique peut doper des basses discrètes. En jazz comme en électro, en pop-rock comme en R&B, le rendu de ces écouteurs n'a rien à voir avec celui de la version précédente.

Le son adaptatif, c’est-à-dire l’ajustement automatique du son en fonction de la forme de l’oreille et de l’environnement sonore, n’a pas été probant pendant nos tests. Le son immersif est calibré pour « augmenter l’immersion et le sentiment d’espace lors de l’utilisation des écouteurs ». Dans la plupart de nos tests (musiques, son standard ou HD…), le résultat était mauvais. Il y avait davantage un effet de réverbération disproportionné que de spatialisation du son. Seul du David Guetta ou du Earth Wind & Fire étaient magnifiés. Le So What de Miles Davis était également bien diffusé.

Côté codec haute définition, les Redmi Buds 5 Pro sont compatibles LDAC. Il est vrai qu’il autorise de profiter pleinement de vos musiques HD (en local ou streaming). Cependant, même avec des morceaux encodés en basse définition (MP3 @ 128Kb/s par exemple), il apporte un son dynamique un puissant.

Autonomie et charge

En l’espace d’une génération, le boitier des Redmi Buds Pro a perdu quelques grammes, mais il a surtout perdu beaucoup de capacité. En effet, l’étui de charge n’offre désormais qu’une capacité de 480 mAh, contre 590 mAh pour celui du Redmi 4 Pro. Pourtant, la consommation de chaque écouteur reste la même : 54 mAh. Malgré une batterie de chargeur réduite, Xiaomi indique que les Redmi Buds 5 Pro assurent 2 heures de plus d’autonomie que la version précédente, soit 38h (avec codec AAC). Qu'en est-il en vrai ?

En écoute avec volume à 50%, avec le codec haute définition LDHC et la réduction active du bruit (maximum), les écouteurs tiennent 5h45. C’est 2h de plus que la génération précédente ! En écoute depuis un iPhone, avec le codec AAC et l'ANC (maximum), l’écoute dure même 6h30. En mode transparence (maximum) avec le codec LDHC, l’écoute dure 6h. Des chiffres très corrects, notamment compte tenu du prix.

En une charge d’écouteurs, le boitier perd entre 30 et 35% de sa capacité. Il autorise donc environ 3 recharges complètes, quand la génération précédente en acceptait 4. On pourrait croire que l’autonomie globale baisse, puisque le nombre de charges baisse. C’est plutôt l’inverse. Avec l’étui, on peut en effet tabler sur 23h d’autonomie totale avec le son HD et l’ANC au maximum. C’est 4h de plus que les Redmi Buds 4 Pro. L’écart avec les données constructeur s’explique par l’utilisation du codec AAC, sans réduction active du bruit.

Voici nos mesures sur la charge des écouteurs avec l'étui (non branché) :

0 minute : 0%

5 minutes : 20%

30 minutes : 70%

60 minutes : 100%

Le manuel d'instructions signale que “Pour une charge rapide de 5 minutes, la batterie de l'étui de charge doit être à au moins 20 %. “