Samsung dévoile par erreur de nouveaux Galaxy Buds FE, des écouteurs sans fil abordables

Samsung a malencontreusement dévoilé en avance un des produits qui sera lancé au cours des prochains jours : les Galaxy Buds FE. Il s’agit d’écouteurs sans fil « abordable », qui appartiennent comme leur nom l’indique à la série Fan Edition.

Alors que le Galaxy S23 FE n’est pas attendu avant encore quelques jours, Samsung vient de publier par erreur des images officielles des produits qui seront dévoilés en même temps que le smartphone abordable. Le géant coréen s’apprête à lancer une tablette, la Galaxy Tab S9 FE, mais également des Galaxy Buds FE, de nouveaux écouteurs sans fil.

En effet, Samsung a mis en ligne en Argentine une page dédiée aux Galaxy Buds FE, avant de la supprimer quelques heures plus tard. C’était évidemment trop tard, puisque nous savons désormais presque tout à leur sujet. Au programme, deux coloris : noir et blanc, mais aussi une fiche technique plutôt intéressante.

Quelle fiche technique pour les Galaxy Buds FE ?

D’après la page mise en ligne par Samsung, les Galaxy Buds FE seront dotés d’un seul pilote audio, de trois microphones ainsi que d’un système d’annulation de bruit active (ANC). Concernant l’autonomie, on peut s’attendre à jusqu’à 30 heures au maximum avec l’ANC désactivé, et 21 heures avec l’ANC activé.

Il y a trois niveaux de son ambiant pour être conscient de l'environnement sans enlever les écouteurs. Les Galaxy Buds FE sont également dotés d'une technologie de formation de faisceau qui s'adapte automatiquement aux habitudes d'utilisation de l'utilisateur afin de capter sa voix de manière optimale. Il existe également une solution DNN qui filtre intelligemment les bruits de fond pour mieux capter la voix de l’utilisateur.

Notons enfin que les Galaxy Buds FE sont dotés de la technologie Bluetooth 5.2, mais on ne sait pas exactement quels codecs ils prennent en charge. Au niveau du tarif, il faudrait s’attendre à un prix d’environ 100 euros. Ils seront disponibles dès le mois d’octobre, probablement en même temps que le nouveau Galaxy S23 FE et la nouvelle Galaxy Tab S9 FE. Des images du Galaxy S23 FE montrent la date du 4 octobre sur l’écran, et il pourrait donc s’agir de la date du lancement des nouveaux produits.