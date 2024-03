Si l'Apple Watch Series 9 vous intéresse, sachez que la montre connectée de la marque à la Pomme fait l'objet d'une superbe offre à saisir sur le site Rakuten, par l'intermédiaire de la boutique officielle Boulanger. L'offre est valable seulement aujourd'hui !

En ce mercredi 6 mars 2024 uniquement, Rakuten permet à ses membres de bénéficier de 20% offerts (maximum) en Rakuten Points sur tout le site e-commerce et en fonction de leur statut : Regular, Silver, Gold et Platinum.

Parmi les offres disponibles sur le site marchand, on trouve notamment l'Apple Watch Series 9. Proposée dans sa version 45 mm, la montre connectée est à 429 euros au lieu de 479 euros, via le vendeur officiel Boulanger. Grâce à cet achat, les membres du ClubR auront droit à un cashback minimum de 64,35 euros, ce qui correspond à 15% du montant du produit. En prenant en compte ce bonus tarifaire, l'objet connecté revient alors à 364,65 euros.

Lancée au cours de la rentrée 2023, l'Apple Watch Series 9 embarque un écran Retina OLED LTPO toujours activé avec une définition de 396 x 484 pixels et une luminosité maximale de 2 000 nits. La montre connectée est également dotée de la puce SiP S9 avec processeur bicœur 64 bits, du Neural Engine 4 cœurs et d'une capacité de stockage de 64 Go. Fonctionnant sous le système WatchOS 10, l'objet connecté dispose d'une batterie au lithium-ion rechargeable intégrée dont l'autonomie peut atteindre les 18 heures en fonction de son utilisation. Enfin, la connectivité de la Watch Series 9 se compose essentiellement de la technologie Bluetooth 5.3, du NFC, du GPS et de la norme Wi-Fi 4.