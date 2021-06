Google lance les Pixel Buds A, des écouteurs sans fil au prix de 99€

Google vient de lever le voile sur les Pixel Buds A, des écouteurs sans fil abordables. Tarifés juste sous la barre des 100 euros, ils proposent une expérience proche des Buds classiques. Date de sortie, prix, fonctionnalités…on vous dit tout sur les Buds A.

Après une kyrielle de fuites, Google a finalement levé le voile sur les Pixel Buds A, une version “light” plus abordable des Pixel Buds. Les écouteurs sont proposés au prix de 99€, contre 199€ pour les Buds classiques. Chez Google, le “A” évoque toujours un produit plus abordable. C'est par exemple le cas des Pixel 3a et Pixel 4a.

Comme prévu, le design ne change pas beaucoup. On retrouve des embouts intra-auriculaires qui se glissent dans le canal auditif. Les Buds A sont certifiés IPX4. Ils sont donc protégés contre les éclaboussures mais ne peuvent pas être immergés dans l'eau. Google propose deux coloris : olive et gris clair.

Quelles sont les fonctionnalités des Pixel Buds A ?

En dépit du prix réduit, les Buds A embarquent la plupart des fonctionnalités de la version classique. Tout d'abord, ils sont compatibles avec les codecs Bluetooth SBC et AAC. D'un point des performances audio, Google annonce un son clair, riche et naturel grâce à des haut-parleurs dynamiques de 12 mm et un système d'amplification des basses.

Les écouteurs embarquent la fonctionnalité Son adaptatif. Cette option adapte automatiquement le son des écouteurs en fonction de votre environnement. De même, Google améliore le son des appels avec “des micros à filtrage spatial” qui réduisent les bruits extérieurs. Sans surprise, les Buds A peuvent être contrôlés via des touches tactiles ou via le Google Assistant à la voix.

Côté autonomie, Google annonce jusqu’à cinq heures avec les écouteurs. En passant par la case recharge avec l'étui, vous pouvez grimper à 24 heures d'usage avec une seule charge de la batterie. Google assure que vous pouvez récupérer jusqu’à 3 heures d’écoute avec une charge rapide de 15 minutes.

Evidemment, Google a été contraint de supprimer certaines fonctions pour contenir le coût de production des écouteurs. Le boitier de recharge des Buds A fait ainsi l'impasse sur la recharge sans fil. Google ne tardera plus à commercialiser les Buds A en France. Sur son site web officiel, la firme a mis en place un système de fil d'attente. En vous inscrivant, vous serez prévenu quand les commandes seront ouvertes.