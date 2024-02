L'opérateur Orange vous propose de vous offrir des écouteurs sans fil Samsung à bas prix. Durant quelques jours, les Galaxy Buds FE peuvent être obtenus à moins de 30 euros seulement. Tous les détails de ce bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Après le smartphone Samsung Galaxy S23 à moins de 380 euros chez Orange, c'est au tour d'une autre produit de la gamme Galaxy d'être victime d'une jolie chute de prix sur le site de l'opérateur. Jusqu'au mercredi 6 mars 2024, les Galaxy Buds FE disponibles dans un coloris noir bénéficient d'une remise immédiate de 20 euros.

En prenant en compte cette réduction, les écouteurs Samsung passent ainsi de 99,99 euros à 79,99 euros. Pour information, il est possible d'obtenir une offre de remboursement de 50 euros pour tout achat de la paire d'écouteurs de la marque coréenne (voir conditions). Avec cette ODR, les Samsung Galaxy Buds FE reviennent donc à 29,99 euros.

Dévoilés en même temps que les Galaxy S23 FE et Tab S9 FE à l'automne 2023, les Galaxy Buds FE sont des écouteurs sans fil équipés de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, d'un transducteur de 6,5 mm chacun, de trois microphones pour un grand confort d'appel et de la réduction active de bruit. La paire d'écouteurs peut être utilisée au cours d'une durée maximale de 29 heures avec l'étui de charge fourni. Compatibles avec la charge rapide, les écouteurs peuvent être chargés pendant cinq minutes de charge afin d'obtenir 55 minutes d'écoute supplémentaire. Enfin, les Samsung Galaxy Buds FE sont accompagnés d'un boîtier de chargement/rangement, d'un câble USB-C, de trois paires d'embouts et d'un guide de démarrage rapide.