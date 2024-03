Chute de prix sur les Echo Dot et Echo Show : voici les meilleures offres des Ventes Flash Amazon

Cette année encore, Amazon propose de très belles offres pour ses Ventes flash du printemps. Le rayon audio n’y échappe pas. Les enceintes et écrans connectés sont ainsi affichés à prix réduit. C’est le bon moment pour vous équiper à moindre coût !

Echo Show et Echo Dot : voici les meilleures offres sur les enceintes et écrans connectés

Les Ventes flash du Printemps Amazon se passent cette année du 20 au 27 mars inclus. Durant ces quelques jours, le géant du e-commerce brade de nombreux articles. C’est le cas des Echo Dot et Echo Show. Si vous cherchez une enceinte ou un écran connecté pas cher, cette sélection est faite pour vous. Voici les plus belles promotions à ne pas manquer sur Amazon.

Les enceintes connectées en promotion

Les écrans connectés en promotion

Depuis la sortie du tout premier Amazon Echo en 2014, la gamme du géant américain s’est très largement étoffée. On retrouve aujourd’hui de nombreux modèles d’enceintes et d’écrans connectés pour la maison. Quel que soit votre budget, il existe un Echo fait pour vous. Grâce à l’assistant vocal Alexa, vous pouvez utiliser votre voix pour effectuer des recherches, écouter de la musique, contrôler des appareils connectés, connaître la météo, accéder à différentes fonctionnalités comme le minuteur ou encore passer des appels.

À l’occasion des Ventes flash du Printemps, Amazon propose l’enceinte connectée la moins chère à 24,99 €. Il s’agit de l’Echo Pop, normalement en vente à 54,99 €, elle est proposée à -55% ! Mais ne vous fiez pas à son prix car l’Echo Pop a beau être une petite enceinte connectée économique, elle est à la fois compacte et puissante ! Le son délivré est suffisant pour une petite pièce comme une chambre par exemple.

Si vous cherchez un modèle plus haut de gamme, l’Echo Studio devrait vous plaire. C’est une enceinte connectée qui est dotée de 5 haut-parleurs. Le son est donc puissant et immersif. L’Echo Studio a la particularité de détecter automatiquement l’acoustique des espaces et d’adapter en conséquence le son pour un rendu optimal. Pour les Ventes flash du printemps, Amazon l’affiche à seulement à 189,99€ au lieu de 239,99€.

Les enceintes connectées ne sont pas les seules en promotion. Durant les Ventes Flash Amazon, vous pouvez aussi vous procurez les versions avec écran à prix réduit. La gamme Echo show est équipée d’un écran tactile et d’une caméra, ce qui vous donne la possibilité de regarder des vidéos et de passer des appels en visio. Le plus petit format est l’Echo Show 5, proposé à 59,99€ au lieu de 109,99€. Il s’agit de la version la plus récente qui dispose d’un écran de 5,5 pouces d’une résolution de 960 x 480 px.

Si vous cherchez un écran connecté plus grand, il existe des modèles avec 8, 10 et même 15 pouces. L’Echo Show 15 dispose ainsi d’un large écran de 15,6 pouces avec une belle résolution Full HD de 1920 x 1080 px. Sa grande taille vous donne la possibilité de l’utiliser en TV, d’autant plus qu’il est fourni avec une télécommande et qu’il intègre Alexa et Fire TV. Vous pouvez donc accéder aux différents services de streaming (Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, ou encore Molotov). Vous avez la possibilité de le fixer soit au mur, soit de le poser sur un support vendu séparément.

