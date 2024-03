Grosse promo sur le graveur laser Creality Falcon2 22W chez GeekBuying !

Les soldes de mars continuent chez GeekBuying ! Le site multiplie les codes promo et propose des réductions jusqu’à -70% pendant plusieurs jours. Parmi les offres, on a trouvé plusieurs graveurs laser Creality à prix vraiment mini. On vous en dit plus ci-dessous.

Avoir un graveur laser offre une multitude d'avantages pour les créateurs, les artisans et les professionnels. Cette technologie permet de réaliser des gravures précises et détaillées sur divers matériaux tels que le bois, le métal, le verre ou le plastique, ouvrant ainsi un large éventail de possibilités créatives et commerciales. Elle offre une flexibilité inégalée dans la personnalisation des produits, depuis la création de cadeaux uniques jusqu'à la production en série d'articles personnalisés. De plus, le graveur laser est rapide, efficace et capable de reproduire des designs complexes avec une grande fidélité, ce qui en fait un outil inestimable pour innover et se démarquer dans de nombreux secteurs.

Problème : les graveurs laser peuvent être coûteux, surtout ceux de qualité ! Mais ça, c’était avant les promo de mars chez GeekBuying ! En vous rendant de suite sur le site de l’enseigne, vous pouvez en effet profiter d’offres exceptionnelles dans le secteur. On a sélectionné pour vous 4 modèles à prix cassé :

Creality Falcon2 22W et 40W : la révolution de la gravure et découpe Laser

Les graveurs laser Creality Falcon2 22W et 40W se distinguent dans l'univers de la gravure et de la découpe laser par leurs caractéristiques avancées et leur polyvalence.

Le Creality Falcon2 22W est reconnu pour sa puissance permettant de graver et découper divers matériaux rapidement, avec une vitesse allant jusqu'à 25000mm/min. Son système d'assistance par air intégré, ajustable manuellement ou automatiquement via LightBurn, améliore la qualité de coupe en éliminant fumée et débris, protégeant ainsi la lentille laser pour un résultat plus propre. Ce modèle présente également une facilité d'installation et d'utilisation, grâce à son cadre pré-assemblé qui assure une mise en route rapide. De plus, il inclut des protections de sécurité, telles que des moniteurs pour l'air, le feu, et la lentille, afin d'assurer une utilisation sûre et fiable.

Acheter le Creality Falcon2 22W

Le Creality Falcon2 40W, quant à lui, pousse l'innovation encore plus loin. Avec une puissance de sortie de 40W, il est capable de couper des matériaux épais comme le liège de 20mm et l'acier inoxydable de 0,15mm en un seul passage. Cette machine se distingue par sa capacité à graver directement des motifs colorés sur de l'acier inoxydable, des céramiques et du verre opaque, exploitant une réaction physique du métal chauffé pour produire une gamme étendue de couleurs. Le Falcon2 40W offre également une vitesse de coupe ultra-rapide de 25000mm/min, améliorant grandement la productivité. Sa structure en alliage d'aluminium anodisé assure une excellente stabilité de mouvement, augmentant la durabilité et la précision de gravure. Pour la sécurité, ce modèle intègre cinq protections avancées, incluant un détecteur de flamme, un interrupteur de limite bidirectionnel, un verrou de sécurité, un bouton d'arrêt d'urgence, et un couvercle de détection laser. La facilité d'opération hors ligne via une carte TF ajoute à la commodité de ce modèle puissant et polyvalent.

Acheter le Creality Falcon2 40W

En résumé, les Falcon2 22W et 40W de Creality offrent des solutions avancées pour la gravure et la découpe laser, chacun avec ses propres avantages. Le 22W est idéal pour ceux qui recherchent une machine efficace et facile à utiliser, tandis que le 40W est adapté à ceux qui nécessitent une puissance plus élevée et une plus grande variété de fonctionnalités pour des projets plus ambitieux.

Découvrez la puissance et la précision avec les Falcon2 Pro 22W et 40W

Le Creality Falcon2 Pro, disponible en versions 22W et 40W, représente une avancée significative dans le domaine de la gravure et de la découpe laser, offrant des fonctionnalités améliorées pour les amateurs et les professionnels. Ces modèles intègrent des technologies de pointe pour offrir des résultats de haute précision, une vitesse améliorée, et une utilisation sécurisée et efficace.

Le Falcon2 Pro 22W brille par sa capacité à graver et découper une large gamme de matériaux à une vitesse impressionnante de 25000mm/min, grâce à la technologie FAC de compression de spot. Il est conçu pour augmenter la productivité tout en maintenant une qualité exceptionnelle de gravure. Son système d'assistance par air intégré, réglable manuellement ou automatiquement via le logiciel LightBurn, assure des résultats propres en éliminant efficacement fumée et débris.

Acheter le Creality Falcon2 Pro 22W

Le Falcon2 Pro 40W élève encore le niveau avec sa puissance exceptionnelle de 40W, capable de découper des matériaux encore plus épais comme le liège de 20mm et l'acier inoxydable de 0,15mm en un seul passage. Ce modèle se distingue également par sa capacité à graver des motifs colorés sur de l'acier inoxydable, des céramiques, et du verre opaque, créant des œuvres d'art vibrantes et détaillées. Avec une structure en alliage d'aluminium anodisé, il promet une grande durabilité et une précision accrue dans la gravure. De plus, ses cinq protections de sécurité avancées, incluant un détecteur de flamme et un bouton d'arrêt d'urgence, garantissent une utilisation sans risque.

Acheter le Creality Falcon2 Pro 40W

En conclusion, les modèles Falcon2 Pro 22W et 40W de Creality offrent des solutions avancées pour la gravure et la découpe laser, chacun avec des caractéristiques uniques adaptées à différents besoins et niveaux de compétence. Que ce soit pour des projets de gravure détaillés ou des découpes à travers des matériaux épais, ces graveurs laser allient puissance, précision et sécurité pour répondre aux exigences des utilisateurs les plus variés.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par GeekBuying.