Dreame veut en finir avec les recoins sales grâce à ces deux nouveaux aspirateurs balais

L’IFA 2025 est l’occasion pour certaines marques de dévoiler leurs dernières innovations en matière d’électroménager. Le fabricant Dreame y présente deux nouveaux aspirateurs balais sans fil aux fonctionnalités avancées. Bras robotisé, puissance renforcée et nettoyage de précision sont au programme.

Chaque année, les salons technologiques permettent de découvrir les prochaines tendances de la maison connectée. Les appareils électroménagers évoluent, intégrant de nouvelles fonctions pensées pour simplifier les tâches du quotidien. Dans ce domaine, le nettoyage reste une priorité pour de nombreux fabricants, qui rivalisent de technologies pour séduire un public en quête de confort.

Lors de l’IFA 2025, la marque Dreame a présenté deux nouveaux aspirateurs balais sans fil : les V30 et V20 Pro. Ces modèles viennent enrichir sa gamme existante, avec un accent mis sur la maniabilité et la performance.

Il faut dire que Dreame enchaîne les lancements : nous avions récemment testé le H15 Pro Heat, un aspirateur-laveur qui s’était distingué par son efficacité et ses fonctions avancées. Le V30 affiche ici une puissance de 330 AW, tandis que le V20 Pro atteint 210 AW. Tous deux promettent jusqu’à 90 minutes d’autonomie pour couvrir de grandes surfaces en une seule charge.

Les Dreame V30 et V20 Pro intègrent un bras robotisé GapFree AI et une brosse anti-nœuds motorisée

L’une des principales nouveautés est un bras robotisé baptisé GapFree AI. Celui-ci s’abaisse automatiquement lorsqu’il détecte un mur ou un meuble, permettant d’aspirer au plus près des bordures, avec un écart réduit à 0 mm selon la marque. Ce système est associé à une détection intelligente de la saleté et à un contrôle automatique de la puissance d’aspiration. Les données sont affichées en temps réel sur un écran LED intégré.

Les deux modèles intègrent également une brosse dotée de la technologie Tangle Cut Dual Scraper, conçue pour couper les cheveux pendant l’aspiration et éviter les enchevêtrements. On retrouve aussi un tube pliable à 90°, des accessoires pour les coins et meubles bas, et un système de filtration HEPA à cinq couches. À ce niveau de finition, ces modèles devraient logiquement figurer parmi les meilleurs aspirateurs balais du moment. Le Dreame V30 sera commercialisé à 599 €, et le V20 Pro à 429 €, tous deux disponibles à partir du 25 septembre 2025.