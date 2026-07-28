Si vous avez déjà utilisé ce bouton dans Claude, vos conversations sont peut-être publiques

Les assistants IA récoltent chaque jour des confidences que leurs utilisateurs ne diraient à personne. Une fonction de Claude vient de montrer à quel point ces échanges tiennent à peu de chose. Google a référencé des discussions que leurs auteurs croyaient réservées à quelques proches.

Claude-Anthropic-IA
Crédits : Anthropic

Les assistants conversationnels sont devenus des confidents du quotidien. Les internautes y déposent des questions de santé, des documents professionnels ou des ébauches de contrats. Ces échanges paraissent aussi privés qu’un message envoyé à un proche. La plateforme Doctolib nourrit désormais son intelligence artificielle avec les données de ses utilisateurs. Peu de monde vérifie pourtant ce que deviennent ces textes après leur envoi, ni qui peut encore les lire ensuite.

Claude, l’assistant d’Anthropic, propose un bouton de partage pour transmettre une discussion entière. L’option génère un instantané figé de l’échange, atteignable par une adresse web unique. Ce lien fonctionne sans mot de passe et sans connexion au compte. Plus de 130 000 discussions avec des chatbots dormaient déjà dans les archives publiques du web. Ces liens survivent souvent bien plus longtemps que leurs auteurs ne l’imaginent.

Les conversations partagées depuis Claude apparaissaient dans les résultats de Google

Le problème vient d’une absence de garde-fou technique. Selon les membres de Reddit ayant repéré la fuite, ces pages ne portaient aucune instruction demandant aux moteurs de les ignorer. Anthropic comptait sur un simple fichier de recommandations, souvent contourné par les robots dès qu’un site extérieur pointe vers l’adresse. Un lien relayé sur un forum ou un réseau social suffisait donc à déclencher l’indexation. Des notes de stratégie juridique, du code informatique avec ses mots de passe en clair et des échanges sur des symptômes médicaux sont devenus consultables.

Le risque ne concerne pas tout le monde de la même façon. Les liens créés depuis les formules gratuite, Pro et Max sont entièrement publics. Sur les offres destinées aux entreprises, seuls les membres connectés de l’organisation peuvent ouvrir la page. Pour retirer un partage dans Claude, il faut passer par les paramètres du compte, puis l’onglet confidentialité et la liste des discussions partagées. OpenAI avait connu un épisode comparable avec ChatGPT, dont des échanges étaient apparus dans le moteur de recherche. Google a commencé à déréférencer ces pages, mais certaines restent visibles depuis d’autres moteurs.


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