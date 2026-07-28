Il est condamné à 18 mois de prison à cause… d’une faute de frappe de son pseudo

Brandon Klayme a eu la très mauvaise surprise de voir un jour la police débarquer chez lui, l’accusant de faits très graves. Alors qu’il clame son innocence, il se retrouve à purger une peine de 18 mois de prison. Le coupable : une faute de frappe dans le procès-verbal sur le pseudo du véritable suspect.

Nous avons tous eu un jour dans notre vie un pseudo en ligne que l’on n’assume plus vraiment. Mais si ce xXDarkLordDu77Xx pèse aujourd’hui sur votre conscience, il n’y a a priori pas de quoi finir en prison. Pourtant, c’est bien à cause de son pseudo qu’un Canadien malchanceux a fini par passer 18 mois derrière les barreaux. Pas parce qu’il était trop honteux : simplement parce que la police a fait une faute de frappe dans son procès-verbal.

Tout commence en 2018, lorsque les forces de l’ordre américaines lancent une enquête pour abus sexuel contre enfant. Ils retrouvent la trace d’un homme via un compte Kik, une plateforme de messagerie. Son pseudo : fus__roh_dah, en référence au célèbre cri dans le jeu Skyrim. Les policiers rédigent alors un procès-verbal pour mener une perquisition, mais commettent une grave erreur : ils oublient un tiret dans le pseudo, écrivant ainsi fus_roh_dah.

Sur le même sujet — Ce pirate voulait simplement s’amuser en diffusant un film des mois avant sa sortie : il encourt 10 ans de prison

Il finit en prison à cause d’un simple oubli de tiret dans son pseudo

À cause de cette erreur, les enquêteurs remontent la trace de la mauvaise personne, qui se trouve au Canada. Le dossier est transmis à la police locale, qui s’occupe de la perquisition. Ils frappent à la porte de Brandon Klayme, qui ne comprend pas pourquoi on l’accuse soudainement d’être un pédocriminel. La suite est lunaire. Malgré le fait que la police ne trouve aucune preuve autre que son pseudo le liant à cette affaire, il se retrouve condamné à 18 mois de prison ferme.

Brandon n’a plus d’autre choix que de purger sa peine. Ce n’est qu’en sortant de prison qu’il rédige un appel à la décision de justice, qui risque autrement de lui coller à la peau pour le restant de sa vie. Les magistrats ont alors une idée de génie : comparer le procès-verbal avec le dossier d’enquête. On se rend alors enfin compte de l’erreur, Brandon se retrouve acquitté. Cela ne lui fera malheureusement pas regagner les mois passés en prison pour rien.

Source : Ars Technica