Ninja SLUSHi Twist : recevez un cadeau pour l’achat de la nouvelle machine à granités et boissons glacées !

La famille des indispensables de l’été s’agrandit chez Ninja avec le nouveau SLUSHi Twist. Et bonne nouvelle, avec le code PASN10 à renseigner dans le panier, vous recevez gratuitement 2 gobelets à cocktails.

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Vous connaissez Ninja pour ses friteuses sans huile, mais saviez-vous que le géant américain propose également d’autres appareils pour vous faciliter la vie en cuisine ? Et pour l’été, rien de mieux qu’une machine pour faire ses propres granités maison en toute simplicité !

La Ninja SLUSHi Twist vous donne ainsi la possibilité de faire des granités, mais aussi des boissons glacées directement chez vous. Vous pouvez préparer 2 saveurs différentes pour une capacité totale de 1,42L. Ce nouvel indispensable est actuellement affiché à 429,99 €. Et avec le code PASN10, Ninja vous offre 2 gobelets à cocktails d’une valeur de 29,99 € qui s’ajoutent automatiquement dans votre panier une fois le code renseigné. Profitez-en !

La Ninja SLUSHi Twist : c’est la nouvelle machine à granités qu’il manque à votre cuisine !

Ninja agrandit son catalogue avec une nouvelle machine qui vous permet de faire des granités très facilement directement chez vous. Cocktail, café frappé, milkshake… avec la Ninja SLUSHi Twist, vous pouvez réaliser des boissons glacées sans effort. Il n’y a aucun réglage à faire !

Cet appareil dispose de 2 récipients différents de 2,1 litres chacun. Vous pouvez ainsi faire jusqu’à 10 boissons de 260 ml. Grâce à la technologie SLUSHi Twist, les boissons peuvent se mélanger pour obtenir une saveur unique.

Avec la technologie Dual SlushAssist, la machine est capable de détecter les ingrédients et d’adapter la température pour un résultat optimal à chaque fois. Vous recevez des notifications pour vous indiquer quand ajouter de l’eau ou du sucre. Enfin, l’entretien est facilité puisqu’avec le cycle de rinçage, les résidus sont éliminés. La Ninja SLUSHi Twist est idéale pour vos retrouvailles en famille, vos évènements entre amis, ou encore vos soirées festives.