Disney+ : la saison 2 de Daredevil : Born Again est disponible sur la plateforme de streaming !

Disney+ est une plateforme de streaming vidéo très vivante avec des nouveautés qui enrichissent le catalogue très régulièrement comme des films récents, des dessins animés, des classiques du cinéma ou bien des séries. Aujourd’hui, c’est la sortie de la nouvelle saison de l’excellente série Daredevil Born Again. On vous explique tout.

daredevil born again saison 2

Chaque mois, Disney+ nous gâte avec de nouveaux programmes. Nous avons ainsi pu voir arriver une nouvelle adaptation de Lucky Luke, portée par Alban Lenoir dans le rôle-titre. Et nous nous sommes aussi régalés avec ELIO, le dernier film Disney Pixar.

Et pour finir le mois en beauté, nous avons le droit à la suite de l’une des meilleures séries Marvel : la saison 2 de Daredevil Born Again, très attendue des fans de super-héros. Nous avions déjà fortement apprécié la saison 1 sortie l’année dernière. Et c’est donc avec un grand plaisir que nous allons découvrir la suite des aventures de Charlie Cox qui vient de sortir, ce mercredi 25 mars 2026.

Daredevil : Born Again, la saison 2 arrive sur Disney+

Cette nouvelle saison de Daredevil Born Again se situe six mois après le dernier épisode de la saison 1. Wilson Fisk est aux commandes de la ville de New York et il organise la répression des justiciers. Poussé dans ses retranchements, Matt Murdock doit s’entourer d’alliés inattendus pour combattre Fisk et protéger Hell's Kitchen.

Au casting de la saison 2, on retrouve le trio mythique de la série Netflix : Charlie Cox (Matt Murdock), Elden Henson (Foggy Nelson) et Deborah Ann Woll (Karen Page). Et c’est toujours Vincent D'Onofrio qui incarne avec force le Caïd, Wilson Fisk. Et la chouette surprise de cette nouvelle saison est l’arrivée de Krysten Ritter qui reprend le rôle de Jessica Jones. Elle pourra ainsi reformer son duo avec Matt Murdock de la mini-série The Defenders.

Et l’excellente nouvelle qui accompagne la sortie de cette saison 2, c’est que la saison 3 est déjà confirmée par Marvel Television. Son tournage ne devrait pas tarder et on peut donc espérer suivre la suite des aventures de Matt Murdock dès l’année prochaine.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

« Nous disons adieu à l’application Sora » : OpenAI va bientôt fermer son célèbre générateur de vidéos IA

Sora est la plateforme autonome de génération de vidéos par IA d’OpenAI. Lancée à la fin de l’année 2024, elle a suscité un véritable engouement, mais la maison-mère de ChatGPT…

IA

Spider-Man Brand New Day n’est pas encore sorti qu’il vient de pulvériser un record historique, même GTA 6 ne fait pas le poids

La semaine dernière, Sony dévoilait la première bande-annonce du prochain film Spider-Man, Brand New Day. Il ne lui a fallu que 24 heures pour battre un record historique, scellant d’ores…

Meilleure vente de Pâques : une licence Office 2021 Pro pour seulement 30 € ! Offre spéciale sur Windows 11 Pro à 12 € !

Licences Microsoft à prix cassés, sans abonnement : Office 2021 Professional à 30,25 € à vie et Windows 11 Pro à 12,25 €. Godeal24 propose des offres à durée limitée…

ChatGPT se dote d’une nouveauté qui fait toute la différence pour les utilisateurs réguliers

ChatGPT dispose désormais d’une bibliothèque regroupant les fichiers qu’on lui a partagés, ainsi que ceux que l’IA a générés elle-même. Un espace bien pratique pour s’organiser plus efficacement. ChatGPT est…

IA

Ces 6 produits Apple seront bientôt disponibles, l’attente va prendre fin

Dans les prochains mois, Apple devrait lancer bon nombre de nouveaux produits sur le marché. Voici 6 appareils qui sont attendus, en laissant de côté les stars que sont l’iPhone…

iOS 26.4 est disponible, voici les nouveautés qui arrivent sur votre iPhone

Apple déploie la mise à jour vers iOS 26.4. Cette version apporte de nouvelles fonctionnalités et des correctifs de sécurité à l’iPhone. En bêta depuis mi-février, iOS 26.4 est désormais…

À quelques mois de la Coupe du Monde, Samsung annonce ses nouvelles Smart TV

Samsung présente ses nouvelles Smart TV, qui seront bientôt mises à la vente. Les modèles Mini LED sont mis à l’honneur dans cette annonce, stratégique, à quelques mois du début…

TV

Quelque chose ne tourne plus rond sur les Google Pixel depuis la mise à jour de mars

Les Google Pixel accumulent les mauvaises surprises depuis la mise à jour de mars. Un nouveau bug vient s’ajouter aux problèmes déjà signalés. Cette fois, ce sont les automatisations de…

AliExpress baisse drastiquement ses prix pour son anniversaire : dernière chance pour profiter des meilleures promos du moment

Dans quelques heures, AliExpress baissera le rideau sur son plus gros événement bon plan de ce début d’années.  Les promos disponibles dans le cadre de son anniversaire prennent fin ce…

HBO dévoile la première image de la série Harry Potter, une bande-annonce arrive (très) bientôt

La communication s’active autour de la série TV Harry Potter, qui sera diffusée par HBO Max. Une première image officielle a été dévoilée, alors que Warner suggère qu’un trailer vidéo…