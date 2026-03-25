Disney+ : la saison 2 de Daredevil : Born Again est disponible sur la plateforme de streaming !

Disney+ est une plateforme de streaming vidéo très vivante avec des nouveautés qui enrichissent le catalogue très régulièrement comme des films récents, des dessins animés, des classiques du cinéma ou bien des séries. Aujourd’hui, c’est la sortie de la nouvelle saison de l’excellente série Daredevil Born Again. On vous explique tout.

Chaque mois, Disney+ nous gâte avec de nouveaux programmes. Nous avons ainsi pu voir arriver une nouvelle adaptation de Lucky Luke, portée par Alban Lenoir dans le rôle-titre. Et nous nous sommes aussi régalés avec ELIO, le dernier film Disney Pixar.

Et pour finir le mois en beauté, nous avons le droit à la suite de l’une des meilleures séries Marvel : la saison 2 de Daredevil Born Again, très attendue des fans de super-héros. Nous avions déjà fortement apprécié la saison 1 sortie l’année dernière. Et c’est donc avec un grand plaisir que nous allons découvrir la suite des aventures de Charlie Cox qui vient de sortir, ce mercredi 25 mars 2026.

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Daredevil : Born Again, la saison 2 arrive sur Disney+

Cette nouvelle saison de Daredevil Born Again se situe six mois après le dernier épisode de la saison 1. Wilson Fisk est aux commandes de la ville de New York et il organise la répression des justiciers. Poussé dans ses retranchements, Matt Murdock doit s’entourer d’alliés inattendus pour combattre Fisk et protéger Hell's Kitchen.

Au casting de la saison 2, on retrouve le trio mythique de la série Netflix : Charlie Cox (Matt Murdock), Elden Henson (Foggy Nelson) et Deborah Ann Woll (Karen Page). Et c’est toujours Vincent D'Onofrio qui incarne avec force le Caïd, Wilson Fisk. Et la chouette surprise de cette nouvelle saison est l’arrivée de Krysten Ritter qui reprend le rôle de Jessica Jones. Elle pourra ainsi reformer son duo avec Matt Murdock de la mini-série The Defenders.

Et l’excellente nouvelle qui accompagne la sortie de cette saison 2, c’est que la saison 3 est déjà confirmée par Marvel Television. Son tournage ne devrait pas tarder et on peut donc espérer suivre la suite des aventures de Matt Murdock dès l’année prochaine.