Bonne nouvelle pour les abonnés Orange et Sosh : Disney+ est gratuit, voici comment en profiter

En voilà une nouvelle qui devrait vous faire plaisir si vous êtes clients Orange ou Sosh : votre opérateur vous offre un essai gratuit de 3 mois à Disney+. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette vente flash.

En 2024, Orange a annoncé la signature d’un partenariat avec Disney. Depuis, l’opérateur et sa filiale, Sosh, ont fait bénéficier leurs clients de plusieurs avantages. Plus tôt cette année, ils leur ont offert un essai gratuit à Disney+ à l’occasion d’une vente flash.

Et il semble bien qu’ils aient déjà décidé de réitérer l’expérience. Alors avis aux abonnés internet, téléphone, TV d’Orange et de Sosh : votre opérateur vous offre 3 mois gratuits à Disney+. Vous avez jusqu’au 12 novembre inclus pour vous abonner et profiter des programmes en streaming de Disney+ sur la chaîne 68 de la TV d’Orange, sur l’appli Disney+ ou TV d’Orange, ainsi que les sites web d’Orange et de Sosh.

Voici comment activer l’essai gratuit Disney+ chez Orange/Sosh

Cette vente flash, valable du 6 au 12 novembre inclus donc, concerne l’abonnement Disney+ Standard avec pub. Les clients Orange et Sosh pourront bénéficier des programmes en Full HD, sur 2 écrans en simultané, avec un audio jusqu’à 5.1. Au terme de cette période d’essai, ils devront s’acquitter du prix de l’abonnement d’un montant de 6,99 € par mois. La demande de résiliation peut être effectuée à tout moment.

Pour profiter de cette vente flash, il vous suffit de vous rendre sur le site d’Orange ou de Sosh, de cliquer sur S’abonner, de vous identifier, de vous connecter sur Disney+ grâce au lien reçu par e-mail et SMS pour activer votre compte, puis de plonger dans l’univers Disney+. Vous devriez aussi pouvoir passer par la Boutique TV de l’application Orange TV en sélectionnant Disney+ et en appuyant sur le bouton S’abonner.

Pour accéder à la plateforme de streaming, notez que la création et l’activation d’un compte auprès de Disney est indispensable. L’activation peut aussi se faire grâce aux identifiants Disney+ habituels si un compte est préexistant.

Il existe néanmoins certaines conditions pour pouvoir prétendre à cette vente flash : elle est réservée aux non-abonnés à Disney+ et à ceux ne l’ayant pas résilié pendant ces 12 derniers mois. Elle nécessite également un décodeur compatible.