Diablo 4 dévoile sa cinématique d’introduction, ouverture de la bêta le 17 mars 2023

À l’occasion de l’IGN Fan Fest, Blizzard a dévoilé la toute première cinématique de Diablo 4. Celle-ci met en scène un Barbare qui parcourt les terres enneigées du Sanctuaire, traqué par une créature démoniaque. Le studio en a profité pour révéler les dates d’ouvertures de la bêta publique, qui démarrera le 17 mars prochain.



Diablo 4 est sans doute le jeu ayant subi le plus de fuites au cours des derniers mois. Il faut dire que ce dernier est l’un des titres les plus attendus de cette année, un sentiment renforcé par le grand écart entre ce nouvel opus et le dernier en date — 11 ans tout de même. Les joueurs ont d’abord eu droit à un premier aperçu du menu de customisation des personnages, suivi d’extraits non autorisés de la bêta fermée, atteignant parfois même plusieurs heures de contenus.

Malgré toutes ces fuites donc, Blizzard parvient encore à nous surprendre. Ce week-end a eu lieu l’IGN Fan Fest, durant lequel le studio mythique a fait une apparition remarquée. En effet, ce dernier a profité de l’occasion pour donner des nouvelles du développement de son prochain jeu, en dévoilant ni plus ni moins que sa cinématique d’introduction. Attachez vos ceintures, direction le Sanctuaire.

Découvrez la première cinématique de Diablo 4

Les fans de la première heure reconnaîtront sans mal ce nom sorti tout droit du lore de la saga. La cinématique commence en effet par rappeler que le Sanctuaire n’a jamais été destiné à accueillir la race humaine, rendant de fait le monde très hostile pour ces derniers. Et ce n’est pas le barbare que l’on suit durant la vidéo qui dira le contraire. Alors que celui-ci traverse avec difficultés des montagnes enneigées, il se retrouve poursuivi et attaqué par une force obscure, tapie dans l’ombre.

La cinématique n’en montre pas beaucoup plus, s’arrêtant au moment de dévoiler la nature véritable de cette créature démoniaque. Elle a cependant le mérite de donner le ton pour ce nouvel opus de Diablo : sombre et sanglant, à l’instar des précédents épisodes. Ce n’est d’ailleurs pas la seule surprise préparée par Blizzard, puisque l’on a désormais la date d’ouverture des bêtas publiques. Les joueurs ayant précommandé le titre pourront le tester à compter du 17 mars. Les autres devront attendre le 24 mars.