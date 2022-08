Diablo 4 : Blizzard va revoir son système de microtransactions pour éviter la polémique

Les microtransactions de Diablo 4 ont fait l'objet d'une attention particulière dans la dernière mise à jour trimestrielle de Blizzard sur Diablo 4, où l'équipe de développement a résumé les nouveautés du jeu et rassuré les futurs joueurs.

Blizzard Entertainment vient d’annoncer que Diablo 4 disposera d'un Season Pass, qui comprend des niveaux gratuits et payants destinés à fournir des récompenses supplémentaires au fur et à mesure que les joueurs s'affrontent dans les Saisons post-lancement. Celles-ci existent parallèlement aux futures extensions, et sont peaufinées par une « armée de développeurs ».

Comme dans tout « jeu vidéo en tant que service », ou du nouveau contenu sera ajouté régulièrement, on retrouvera des microtransactions. Cependant, Blizzard s’est voulu rassurant sur ce point. L’éditeur a précisé qu’aucune ne vous permettra de rendre vos personnages plus forts, contrairement à Diablo Immortal où dépenser 100 000 euros fera de vous le joueur le plus puissant.

Les microtransactions seront limitées aux éléments cosmétiques

Blizzard précise dans son article de blog que les passes de saison comporteront un volet gratuit et un volet premium de butin. Le volet gratuit comprendra des objets améliorant le gameplay pour tous les joueurs, et le volet premium comprendra de nombreux éléments esthétiques, des cosmétiques et de la monnaie premium.

La monnaie premium peut à son tour être utilisée dans la boutique du jeu, qui propose encore plus de récompenses cosmétiques ainsi que des skins. Le jeu ne sera donc pas « pay-to-win », c’est-à-dire que dépenser de l’argent réel ne permettra pas à vos personnages de disposer d’un meilleur équipement. Les objets payants modifieront uniquement l’esthétique des personnages.

Blizzard a également précisé qu'il souhaitait que les joueurs soient très conscients de ce qu'ils achètent réellement dans la boutique de Diablo 4. Cela signifie que les loot box ne seront pas présentes. Les objets pour lesquels les joueurs pourraient choisir de dépenser leur propre argent seront bien définis dans la boutique afin que vous sachiez exactement ce que vous achetez. Pour rappel, le RPG d'action sortira l'année prochaine sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One et PC.