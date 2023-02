Steam Deck : Valve active le transfert de jeux depuis un PC, plus besoin de les retélécharger

Une nouvelle fonctionnalité de Steam va grandement profiter aux propriétaires de la console portable de Valve. Celle-ci permet en effet de transférer directement les jeux depuis son PC vers un autre appareil, sans avoir besoin de les télécharger une seconde fois. De quoi grandement réduire la consommation de données et d’énergie.

Pour de nombreux joueurs, le Steam Deck a été une petite révolution dans leur quotidien. Avoir accès à sa ludothèque Steam, voire même Game Pass et autre boutique pour les plus téméraires, depuis n’importe où, sans compter les possibilités offertes de streaming d’autres consoles, il y a de quoi revoir complètement sa manière de jouer. Néanmoins, ces avantages viennent avec un coût non négligeable.

Jouer à sa ludothèque Steam certes, mais à condition de télécharger une seconde fois les jeux concernés un à un. Une opération qui peut s’avérer relativement longue selon les titres, mais également consommatrice de données et d’énergie, le tout pour des jeux que l’utilisateur possède pourtant déjà. Heureusement, Valve s’apprête à régler ce souci pour tous ses utilisateurs.

Le Steam Deck va arrêter de gaspiller le temps et les données des joueurs

Dans la dernière bêta de son client, la firme de Gabe Newell active en effet une fonctionnalité très attendue par les joueurs. Ces derniers peuvent désormais transférer leurs jeux directement depuis un appareil où il est installé vers un autre. Autrement dit, ils peuvent utiliser leur réseau local pour envoyer un jeu de leur PC vers leur Steam Deck, sans passer par les serveurs de Valve.

Sur le même sujet —Le Steam Deck n’est plus assez puissant pour les derniers jeux les plus gourmands

Autant dire que cela va grandement faciliter les choses, notamment pour les joueurs qui ne profitent pas encore d’une connexion très haut débit (et qui se risquent à jouer à des titres qui pèsent plus de 100 Go). Les transferts seront ainsi beaucoup plus rapides et moins énergivores. À noter que l’option est également fonctionnalité avec tous les appareils sur lesquels l’utilisateur est connecté avec son compte Steam, ou même avec les comptes connectés sur le même réseau local.

Source : Valve