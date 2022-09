Diablo 4 : une vidéo 40 minutes de gameplay fuite, l’ambiance est incroyable

Plus de 40 minutes de gameplay de Diablo 4 viennent de fuiter sur Reddit. Il semblerait que les images proviennent d’une alpha familiale destinée aux employés de Blizzard et de leurs proches. Seulement quelques jours après la fuite monstre de GTA 6, le monde du jeu vidéo est de nouveau secoué par un leak très attendu.

Mais que se passe-t-il depuis quelques jours ? On aurait presque envie de croire que les pirates se sont donné rendez-vous pour leaker d’un coup les jeux vidéos les plus attendus du moment. Vous n’êtes sûrement pas passé à côté de la gigantesque fuite de GTA 6 qui a frappé les studios Rockstar ce week-end. Vous en demandez encore ? Voilà désormais plus de 40 minutes de gameplay de Diablo 4.

Sur Reddit, l’utilisateur iV1rus0 a en effet posté un lien vers deux vidéos tout droit sorties du prochain jeu de Blizzard. La mention « private test build » ainsi qu’un numéro d’identification ne laisse que peu de place au doute : les vidéos ont été enregistrées lors d’un test de la version alpha du titre. À en croire deux voix discutant au début de l’une des vidéos, il semblerait que celles-ci aient en réalité été capturées lors d’un stream fermé, très probablement sur Discord.

Diablo 4 fuite à son tour

La personne jouant à l’alpha serait un dénommé « Skye », faisant probablement partie de l’entourage d’un employé Blizzard. Malheureusement pour ce dernier, il ne faudra pas longtemps au studio pour remonter sa trace, grâce au numéro présent sur les vidéos. Quoiqu’il en soit, cette fuite est vraisemblablement véridique, en atteste la conversation des deux personnes, au cours de laquelle l’une d’elle confirme qu’il s’agit bien de Diablo 4.

Cette fois-ci, l’alpha semble particulièrement avancée. Le gameplay est fluide et, surtout, les donjons et autres décors semblent proches de leur version finale, tant l’ambiance générale est réussie. On retrouve tous les ingrédients qui font le succès de la saga, des hordes de monstres se faisant broyer par le joueur, aux dédales sombres à parcourir pour trouver les trésors. On notera la présente d’une carte bien plus claire qu’à l’accoutumée qui ne manquera pas de ravir les néophytes du genre.

