Diablo 4 : une fuite gigantesque dévoile la customisation des personnages et les niveaux de difficulté

Diablo 4 se montre un peu plus aujourd’hui grâce à cette grosse fuite qui en montre beaucoup sur les menus du jeu. Il s’agit notamment de jeter un œil à la création de personnages et aux différentes options disponibles pour le customiser à souhait. On y découvre également les différents modes de difficultés, avant le grand retour du niveau hardcore.

Il a fallu se montrer (très) patient, mais Diablo 4 commence enfin à pointer le bout de son nez. Le jeu est disponible depuis peu en alpha fermée et, d’après ce que l’on a pu entendre, les retours sont particulièrement positifs. Une aubaine pour Blizzard, qui, bien que son jeu lui rapporte des millions de dollars, subit la foudre des fans depuis la sortie de Diablo Immortal et son modèle économique pour le moins polémique.

Aujourd’hui, une nouvelle fuite nous en apprend plus sur le fonctionnement du jeu, notamment sur les options disponibles dans ses menus. Les images font la part belle création du personnage, moment charnière de tout RPG qui se respecte, en dévoilant les différentes options de customisation. Comme on pouvait s’y attendre, il sera ainsi possible de modifier le visage et le corps de son avatar à volonté, tout en l’habillant de divers accessoires et tatouages.

Le mode hardcore va faire son grand retour dans Diablo 4

En outre, il sera possible de choisir entre la création d’un personnage ordinaire, saisonnier ou hardcore. Les connaisseurs de la saga sauront de quoi il s’agit pour cette dernière option. En effet, le mode hardcore induit l’activation du mode permadeath. Traduction : si votre personnage meurt durant la partie, il meurt pour de bon, laissant derrière lui les potentielles heures de jeu et tout l’équipement accumulé.

Sans en avoir à arriver à de telles extrémités, on découvre également que Diablo 4 laissera le choix au joueur de se laisser guider au nom par l’interface, bien que cet aspect est encore relativement flou. Enfin, les personnages se verront attribuer le statut Aventurier ou Vétéran, qui donneront chacun accès à plusieurs moins de loot et d’expérience. La sortie du jeu est prévue pour l’année prochaine sur PC et consoles.