Ces batteries doublent l’autonomie des smartphones… et pourtant, les iPhone et Galaxy n’en ont toujours pas : voici pourquoi

Elles promettent de doubler l’autonomie sans changer la taille des téléphones. Les batteries au silicium-carbone séduisent déjà quelques fabricants. Mais malgré leur potentiel, elles restent absentes des modèles les plus populaires.

Les smartphones évoluent rapidement, en particulier sur le plan de l’autonomie. De nombreux fabricants cherchent à intégrer des batteries plus grandes sans pour autant agrandir leurs appareils. L’équilibre entre performance, finesse et réglementation reste délicat. De nouvelles solutions commencent à émerger, mais elles ne sont pas toujours simples à déployer.

Parmi ces innovations, les batteries au silicium-carbone représentent un bond en avant. Elles permettent de stocker plus d’énergie dans un espace identique aux batteries lithium-ion classiques. Malgré ces avantages, elles restent rares sur les modèles phares comme les iPhone, Galaxy ou Pixel.

Le premier frein vient des règles de transport, notamment aux États-Unis. Toute cellule de batterie dépassant 20 Wh y est classée comme “marchandise dangereuse”. Par exemple, la batterie de 5 000 mAh du Galaxy S25 Ultra atteint déjà 19,4 Wh. Celle du Pixel 9 Pro avec ses 5 060 mAh atteint 19,68 Wh. Cela laisse très peu de marge avant de franchir le seuil critique. Pour éviter ces contraintes, certains modèles, comme le OnePlus 13, utilisent deux cellules de batterie séparées. Cela permet d’augmenter la capacité tout en restant sous les limites réglementaires.

Le second frein concerne la longévité des batteries. Celles au silicium-carbone ont tendance à se dégrader plus rapidement que les modèles classiques. En cause, leur expansion lors des cycles de charge. Une étude coréenne montre qu’une batterie à anode de silicium pur peut gonfler jusqu’à 400 % de son volume. Les batteries silicium-carbone réduisent ce problème, mais elles gonflent tout de même trois fois plus qu’une batterie classique. Cela pose un risque dans un smartphone au volume fixe. Pour contourner ce défaut, certains fabricants appliquent une limite logicielle à la capacité. Le Nothing Phone (3) utilise cette méthode : sa batterie de 5 500 mAh est bridée à 5 150 mAh dans la plupart des régions, sauf en Inde. Cette approche prolonge légèrement sa durée de vie en limitant la charge maximale.

