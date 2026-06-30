Samsung tease le nouveau design du Galaxy Z Fold 8 avec une vidéo de pizza

Samsung a publié six petites vidéos pour teaser l'arrivée du Galaxy Z Fold 8 et de son nouveau format d'écran tout en largeur.

On s'approche du lancement des nouveaux smartphones pliables de Samsung, les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8. Cette année va marquer un tournant dans la stratégie de la marque, puisqu'un nouveau modèle va faire son apparition au catalogue. Il s'agit d'un Galaxy Z Fold, au format livre pliable donc, mais moins long et plus large que le format auquel on est habitué. Les rumeurs au sujet d'un tel appareil étaient insistantes, et elles viennent d'être officiellement confirmées par Samsung à travers la publication de six courtes vidéos de teasing.

Si les leakers ont vu juste, Samsung devrait opter pour le nom de Galaxy Z Fold 8 pour ce nouveau mobile. Cela ne signifie toutefois pas que l'ancien design serait abandonné. Un successeur direct au Galaxy Z Fold 7 devrait bel et bien voir le jour, mais serait renommé Galaxy Z Fold 8 Ultra, un modèle plus haut de gamme que le Galaxy Z Fold 8, muni entre autres d'un capteur photo supplémentaire.

Le Galaxy Z Fold 8 et son design en largeur confirmés par Samsung

Nous ne pouvons malheureusement pas vous partager ici pour l'instant les vidéos que nous a communiquées Samsung, mais nous pouvons vous les décrire :

Une tablette de chocolat à la laquelle on retire la première rangée. “Une nouvelle forme à croquer” est le slogan.

Un biscuit Dalgona circulaire qu'on redécoupe sous forme rectangulaire. Slogan : “Douce révélation”.

Un tirage de photomaton avec 4 photos en bas et un logo en haut, ce dernier étant découpé avec la mention “Réduit à l'essentiel”.

Découpage d'une part rectangulaire dans une pizza circulaire. “Toute nouvelle perspective”, ajoute Samsung.

Un puzzle de 12 pièces auquel on retire la ligne du haut, “Juste comme il faut”.

Des gouttes de peinture sur lesquelles on passe une raclette à douche pour les mélanger et obtenir le chiffre 8 stylisé. “Lignes audacieuses, forme inédite”, est-il marqué.

Vous l'avez compris, Samsung nous annonce ici son nouveau design de smartphone pliable, qui sera moins haut que les Galaxy Z Fold jusqu'ici commercialisés, mais qui va gagner en largeur à la place pour se rapprocher d'un format tablette. La date de lancement n'a pas encore été confirmée, le Galaxy Unpacked est attendu pour le mois de juillet.