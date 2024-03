Des milliers de consoles portables disparaissent lors d’un vol digne d’un film hollywoodien

L'histoire de la Playdate, cette console de jeu innovante de Panic Inc., prend un tournant inattendu : une valeur de 400 000 dollars en consoles s'est volatilisée dans un centre d'expédition de Las Vegas, laissant l'industrie du jeu vidéo face à un véritable mystère.

Avec son boîtier jaune vif et sa manivelle latérale distinctive, la Playdate a su captiver l'attention des amateurs de jeux vidéo à la recherche d'une expérience différente, lors de son lancement en 2022. Cette manivelle, bien plus qu'un simple gadget, est au cœur de cette console portable, permettant des interactions de jeu uniques et vues nulle part ailleurs. Mais au-delà de son design accrocheur et de ses fonctionnalités créatives, elle se trouve aujourd'hui au centre d'une énigme troublante : la disparition de deux palettes de ces consoles lors de leur transit par un centre d'expédition à Las Vegas.

L'intrigue autour de la disparition des Playdate a été mise en lumière par Cabel Sasser, l'un des créateurs de cette console, lors d'un événement. C'est en effectuant un suivi routinier de l'inventaire de ces consoles portables dans un centre logistique de Las Vegas que Sasser a été confronté à une énigme : les chiffres ne concordaient pas, révélant l'absence inexpliquée de deux palettes de consoles, représentant une valeur marchande de 400 000 dollars. Cette découverte inattendue a transformé ce qui aurait pu être une simple anomalie logistique en une affaire digne d'un roman policier, engageant Sasser et son équipe dans une quête de réponses.

Ce vol de Playdate est digne d’un scénario de film

La situation s'est complexifiée lorsque, dans un rebondissement digne d'un film, un autre lot de palettes a été retrouvé non pas dans le centre d'expédition, mais sur un chantier de construction adjacent. Cette découverte inattendue a soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses, surtout que les palettes retrouvées n'étaient pas celles qui manquaient. Plus intriguant encore, les documents de livraison des palettes égarées et de celles retrouvées portaient la signature de la même personne, suggérant un possible lien entre les deux incidents.

Alors que le mystère des Playdate disparues reste entier, la découverte des palettes sur un chantier à proximité ajoute un élément de confusion à l'histoire, sans pour autant apporter de solution. Ces palettes, bien que retrouvées, n'ont pas permis de retracer les consoles manquantes, laissant l'équipe de Panic et la communauté des joueurs dans l'attente d'une résolution. Malgré les rebondissements inattendus, l'optimisme prévaut chez le fabricant, qui continue d'avancer avec détermination, espérant que cette mésaventure sera bientôt un lointain souvenir.

Source : kotaku