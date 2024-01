La Sega Genesis revient en version portable, les joueurs rétro sont aux anges

Si vous êtes un fan de jeux rétro, vous pourriez être intéressé par le dernier produit d'Hyperkin, une société spécialisée dans la création d'appareils permettant de jouer à des jeux classiques.

À l’occasion du CES 2024 de Las Vegas, Hyperskin vient de dévoiler le Mega 95, un nouvel appareil portable qui vous permet de jouer aux jeux Sega Genesis et Mega Drive en utilisant les cartouches d'origine. Le Mega 95 peut également les faire fonctionner grâce à une technique d'émulation matérielle qui reproduit les performances de la console d'origine.

Hyperkin affirme que la qualité de l'émulation est meilleure que celle des émulateurs logiciels, mais pas aussi bonne que le système à base de FPGA utilisé par Analogue, une société rivale qui produit des consoles rétro haut de gamme. Le Mega 95 prend également en charge les états de sauvegarde, qui vous permettent de sauvegarder et de reprendre votre progression à n'importe quel moment du jeu.

Cette console portable vous permettra de jouer aux jeux Mega Drive et Sega Genesis

Le Mega 95 est un appareil élégant et compact doté d'un écran de cinq pouces qui peut passer du format 4:3 au format 16:9, selon vos préférences. Il est également doté d'une batterie rechargeable qui peut durer jusqu'à 10 heures sur une seule charge, ce qui en fait l'outil idéal pour les longues sessions de jeu. L'appareil s'inspire de la Genesis Nomad, une version portable de la Sega Genesis sortie en 1995, mais dont l'autonomie et les fonctionnalités ont été améliorées.

Le Mega 95 n'est pas seulement un appareil portable, mais aussi une console de salon. Il est livré avec une station d'accueil USB-C qui vous permet de le connecter à un téléviseur et de jouer sur un écran plus grand. Le dock dispose également de ports pour des manettes supplémentaires, afin que vous puissiez profiter de jeux multijoueurs avec vos amis. Le Mega 95 prend en charge les manettes filaires et sans fil, y compris les manettes originales de Sega Genesis.

La sortie du Mega 95 est prévue pour 2024, mais la date et le prix exacts ne sont pas encore connus. Pour référence, l'appareil portable précédent d'Hyperkin, le SupaBoy SFC, qui joue aux jeux Super NES, coûte 119,99 dollars. Le Mega 95 pourrait donc se situer dans le même segment.