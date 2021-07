Playdate : la console à manivelle coûte 179 $, mais ce n’est pas le prix que vous paierez

Les précommandes de la Playdate, la petite console portable jaune à manivelle, sont ouvertes. Et avec elles se dévoile aussi le prix qu’il faudra débourser. Un prix très correct, mais fortement alourdi par les frais de port et les taxes. Et ce sera sans compter les frais de douanes et les frais de change.

Cela fait maintenant plus de deux ans que la Playdate a été annoncée. Cette petite console carrée, jaune et monochrome, a tout de suite su étonner les joueurs de tout bord et les nostalgiques des Game & Watch ou de la version Pikachu de la Gameboy. Et ce grâce à cette drôle de manivelle qui permet de contrôler certains jeux. Il va sans dire que la Playdate est à l’extrême opposé de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X. Mais ça ne veut pas dire que ce n’est pas fun.

Il y a une semaine, nous rapportions dans nos colonnes que les précommandes de la Playdate seraient ouvertes le 29 juillet. C’était donc hier. L'occasion de découvrir le “vrai” prix de la console. Nous savions qu'elle coutait 179 $. Mais ce n'est évidemment pas le véritable montant qu'un joueur devra payer pour l'acquérir, notamment s'il habite hors des Etats-Unis.

La Playdate coûte 179 $, hors taxe, frais de port, frais de change et frais de douane

Car, derrière le prix de 179 $, il y a un hic. Quatre hics précisément. D’abord, le prix est hors taxe, comme toujours aux États-Unis (car les taxes y sont fédérales, donc elles varient d’un état à un autre). Cela veut dire que vous devrez payer la TVA sur ce produit. Elle se monte à 35 $ environ pour un achat destiné à la France.

Deuxième hic, les frais de douane. Ils ne sont pas compris, évidemment. Et Panic le confirme dans sa FAQ, sans préciser le montant. Troisième hic, les frais de change. La boutique de Panic n’accepte que les dollars. Pas les euros. Si vous payez avec une VISA, vous paierez des frais de change (petite astuce : préférez PayPal).

Dernier hic, les frais de ports, évidemment. Ils varient d’un pays à un autre. Pour les États-Unis, ils sont les moins chers : un peu moins de 14 $. Suivent ensuite le Canada, l’Australie et le Royaume-Uni, entre 18 $ et 20 $. En Europe, ça passe au-dessus des 20 $. Étonnamment, la France est le pays européen le moins onéreux : 21,84 $ (deux fois moins que la Suisse). Attention, ces frais de port concernent l’envoi d’une seule console. Si vous en achetez deux (le maximum autorisé), c’est plus cher.

Le prix de la Playdate n'inclut que les 24 jeux de la première saison

Enfin, il y a les jeux. L’achat initial de la console inclut 24 jeux (ceux de la première saison). Comme toute autre console, il faudra donc payer pour avoir les jeux qui suivront. Au global, le prix de la console peut facilement vous revenir au double du prix affiché. Et c’est bien dommage, car à ce prix, l’innovation et la différence sont de bien maigres arguments face à une Switch Lite. Notez enfin que les 20000 unités produites pour 2021 ont déjà trouvé preneur. Si vous la précommandez aujourd’hui, vous ne la recevrez que l’année prochaine.