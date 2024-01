MSI dévoile une console de jeu portable dans un teaser alléchant

Le constructeur MSI s'apprête à faire une percée dans le marché des consoles portables de jeu dans un teaser pour le moins révélateur. La marque va ainsi rejoindre des concurrents de taille tels que Valve avec son Steam Deck OLED et ASUS avec son ROG Ally.

Le segment des consoles de jeu portables est en pleine effervescence, avec des acteurs clés qui redéfinissent les standards de performance et de design. Comme Valve qui a récemment mis à jour son Steam Deck avec un modèle OLED plus puissant, offrant une meilleure expérience visuelle et des performances accrues. Et ASUS, qui de son côté, a fait forte impression avec le ROG Ally, loué pour son ergonomie et sa puissance. Cette compétition dynamique crée un contexte stimulant pour l'entrée de MSI dans ce marché.

MSI, reconnu pour la qualité de ses ordinateurs dédiés au gaming, va désormais tenter de se faire un nom dans le monde des consoles portables. Un exemple frappant est son PC portable équipé d'une RTX 4060, qui témoigne de leur capacité à intégrer des technologies de pointe dans des designs soignés. Cette expertise en matière de PC gaming est cruciale dans la conception d'un modèle portable, où l'équilibre entre performance et design compact est essentiel.

Qu’est ce que MSI dévoile dans le teaser de sa future console portable ?

Dans un récent teaser sur Instagram, MSI a dévoilé quelques indices sur sa future console portable. Le design, centré autour du thème du “Dragon“, est un clin d'œil à l'identité visuelle de la marque. Les éléments de design semblent s'inspirer des dispositifs concurrents tels que l'ASUS ROG Ally et le Steam Deck OLED, notamment avec des boutons éclairés par des LED RGB. L'accent mis sur les grilles d'aération indique une attention particulière portée aux performances de refroidissement et thermiques de l'appareil, un aspect crucial pour les consoles portables de jeu performantes.

La spéculation entoure les choix techniques de MSI pour sa console, notamment en ce qui concerne le type de processeur – AMD Ryzen ou Intel Core Ultra. Chaque option présente des avantages uniques, notamment en termes de capacités graphiques intégrées et de support de technologies d'upscaling. La révélation complète de la console, prévue pour le CES 2024 de Las Vegas, est attendue avec impatience par les passionnés de jeux. Cette annonce dévoilera non seulement les spécifications techniques, mais aussi la date de disponibilité et, crucialement, le prix de cette console. Toutefois, une grande question demeure : MSI parviendra-t-il à se faire une place sur un marché des consoles portables ultra compétitif ?