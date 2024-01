Cet Atari 400 en version mini est un vrai voyage dans le temps vidéoludique

Nouvelle venue sur le marché des consoles rétro miniatures, l'Atari 400 est une véritable capsule temporelle nous replongeant à la fin des années 70. Elle en profite pour offrir tout le confort moderne aux joueurs de 2024.

Quel que soit votre âge, il est depuis longtemps possible de découvrir ou redécouvrir les jeux vidéo d'antan grâce à l'émulation. Ce système qui permet de jouer à des titres même vieux de 40 ans sur votre ordinateur ou votre écran de télévision. Mais peut-être êtes-vous nostalgique de la console elle-même, de la sensation d'insérer une cartouche dans la fente avant d'enclencher le bouton d'allumage et d'attendre l'apparition de l'écran-titre manette en main.

Cette envie n'a pas échappé aux constructeurs et c'est là qu'est né le marché des mini-consoles. Comme leur nom l'indique, il s'agit de versions miniatures de consoles de salon comme la NES, la Megadrive ou même l'Atari 2600. Presque toute ont droit à une itération moderne incluant des jeux préinstallés (pas de cartouche malheureusement), des ports USB ou HDMI, bref : tout ce qu'il faut pour en profiter. Et l'engouement est là, certains modèles se vendent comme des petits pains. La prochaine à débarquer dans nos salons est un vénérable ancêtre puisque c'est l'Atari 400 que l'on attend.

L'Atari 400 mini arrive avec 25 jeux et un joystick modernisé

Développé par Retro Games et Plaion, la THE400 Mini est deux fois plus petite que son homologue de 1979. Elle est livrée avec un joystick Atari CX40 remis au goût du jour et propose toute la connectique moderne habituelle : 5 ports USB et un port HDMI. La résolution maximale est de 720p en 50 ou 60 Hz. Parmi les 25 jeux installés, on trouve des classiques de l'ère 8-bit de l'époque comme Berzerk, Boulder Dash, Capture the Flag, Lee, Millipede, Miner 2049er, Missile Command, M.U.L.E ou encore Star Raiders II. Vous pouvez également installer les vôtres.

Afin de faciliter la prise en main de ces jeux pas forcément évident à appréhender en 2024, il est possible de revenir en arrière pendant une partie et de sauvegarder n'importe quand sur plusieurs emplacements. L'Atari 400 mini sera disponible le 28 mars 2024 en Europe. Les précommandes sont déjà ouvertes sur Amazon UK au prix de 99,99 livres sterling, soit environ 116 €.