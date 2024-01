A l'occasion du CES 2024, Atari et MyArcade ont présenté leur toute nouvelle console portable rétro. Prévue pour un lancement anticipé en septembre 2024, la GameStation Portable embarquera près de 200 jeux rétros et disposera d'un joystick, d'une croix directionnelle ou encore d'une track-ball.

Alors que nous avons évoqué dans nos colonnes ce week-end le lancement en 2024 de l'Atari 400 en version mini, le constructeur mythique est à nouveau sur le devant de la scène. A l'occasion du CES 2024 qui a fermé ses portes ce 12 janvier, Atari vient de présenter une toute nouvelle console portable rétro : la GameStation Portable.

Développée en partenariat avec MyArcade, société spécialisée dans le rétrogaming, cette machine se destinera évidemment aux joueurs nomades et nostalgiques de l'âge d'or d'Atari. Pour cause, la GameStation Portal embarque un écran de 7 pouces. Dans l'optique de proposer un maximum de titres issus du vaste catalogue du constructeur, la console disposera de nombreux boutons, comme un Paddle Controller (une roulette limitée à deux directions, gauche/droite et haut/bas selon les jeux), une croix directionnelle sans oublier une track-ball (une boule de commande dans la langue de Molière). On y trouvera également des boutons classiques, ainsi qu'un clavier numérique.

La console portable Atari ultime, à partir de 150 dollars

Toutefois, la multiplication des schémas de contrôle pourrait bien perdre les néophytes. Fort heureusement, MyArcade a pensé à eux. En effet, le constructeur a eu la bonne idée d'intégrer des LEDs autour des différents boutons. Elles s'allumeront si le jeu que vous venez de lancer exploite des commandes spécifiques. Précisons que la machine disposera comme la Nintendo Switch d'une béquille à l'arrière, mais aussi de deux ports USB Type-C.

Selon les dires de MyArcade, la GameStation Portable prendra en charge pas moins de 200 jeux rétro. C'est nettement plus que ce que propose l'Atari Pocket Player Pro, la précédente console portable rétro lancée par la société. Pour résumer, la GameStation Portal proposera un plus grand écran et un catalogue plus généreux grâce à l'intégration de nombreux schémas de contrôle. Fatalement, le prix va grimper aussi. Des 39,99 $ demandés pour l'Atari Pocket Player Pro, on passe ici à 149,99 $ pour la GameStation Portable. Pour l'instant, le lancement anticipée de la console rétro est prévue pour septembre/octobre 2024, avant l'arrivée de la version définitive en 2025.