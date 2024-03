Jouer au jeu vidéo pour trouver un travail, c’est l’idée de cette mission locale

La Mission locale d'insertion de Carcassonne vient tout juste d'ouvrir sa “Gaming House”. Avec cette nouvelle structure, l'organisation mise sur le jeu vidéo pour attirer les jeunes et les former aux métiers de l'audiovisuel. Explications.

Avec 17,3 % des actifs âgés entre 15 et 24 ans au chômage en 2022 (chiffre issu de l'observatoire de la jeunesse, du sport, de la vie association et de l'éducation populaire), trouver des solutions pour permettre aux jeunes d'accéder au monde du travail est plus que jamais une nécessité en France.

Dans cette optique, certaines missions locales d'insertion ont décidé d'innover pour favoriser l'insertion professionnelle des plus jeunes. C'est notamment le cas de la MLI de Carcassonne qui a choisi de miser sur les jeux vidéo. En effet, en décembre 2023 et avec le soutien de l'Etat, la MLI de la célèbre cité médiévale a lancé sa Gaming House, un espace qui mêle JV et formations aux métiers du l'audiovisuel.

Le jeu vidéo pour aider les jeunes à accéder au monde du travail

Ce projet innovant est piloté par Nekzioh, un streameur qui accumule aujourd'hui plus de 35 000 abonnés sur Twitch et également à la tête de sa maison de production baptisée Geeyuk. Concrètement, l'idée est donc de rapprocher les jeunes de l'emploi par le jeu vidéo. Pour ce faire, les candidats suivent un programme de deux semaines organisé de la manière suivante : des sessions gaming le matin, et des formations aux métiers de l'audiovisuel et du numérique l'après-midi comme régisseur, animateur, monteur ou encore éditorialiste. Avec l'objectif suivant en tête : créer une émission Twitch de A à Z qui sera diffusée sur la chaîne Labonidée.

Le premier jour, les nouveaux inscrits jouent à Minecraft (mais aussi d'autres titres) toute la journée. Choisir Minecraft n'est pas anodin, le titre de Mojang Studios offre une vaste liberté d'action. Un aspect bac à sable qui permet à Nekzioh et son équipe de détecter et analyser certaines compétences douces ou soft kills des candidats comme :

la gestion du stress

la prise de décision

l'inventivité

le travail en équipe

l'adaptabilité pour résoudre certains problèmes

Un suivi sur le long terme

Nekzioh établit ensuite des profils et les candidats sont ensuite assignés à un poste en adéquation avec leurs capacités. Notez que des ateliers sportifs sont également prévus : “Même dans le domaine du numérique, il est important d'avoir une bonne santé et d'être en forme pour être efficace”, expliquait le vidéaste dans les colonnes de nos confrères de l'Indépendant.

Avec cette période de formation, les jeunes ne sont pas lâchés dans la nature, au contraire. Ils peuvent s'ils le souhaitent continuer à échanger avec Nekzioh et ses équipes, pour les accompagner par exemple dans la création de leur auto-entreprise, l'amélioration de leur CV, le développement de leur réseau professionnel, etc. Précisons que la MLI de Carcassonne n'est pas la première à avoir tenté l'expérience de la Gaming House, le titre revenant à la MLI d'Aix-en-Provence près de Marseille. Une autre structure similaire doit voir le jour en 2024 à Villeneuve-sur-Lot également.