La coque du Steam Deck à 700 euros se fissure, les utilisateurs craquent

Plusieurs propriétaires de la version limitée du Steam Deck OLED ont eu la mauvaise surprise de constater l'apparition de plusieurs fissures sur la coque en plastique de la console. Des vis trop serrées seraient responsables des dommages.

Comme vous le savez peut-être, Valve a lancé en novembre 2023 une nouvelle version de son Steam Deck, sa console portable hybride. Au programme, de nombreuses améliorations, à commencer évidemment par l'utilisation d'un écran OLED 7,4″ à la place de la dalle LCD, un meilleur taux de rafraîchissement (90 Hz contre 60 Hz), la prise en charge du HDR, un processeur plus performant (APU gravé en 6 Nm) et une plus grande autonomie grâce à une batterie plus généreuse (50 Whr contre 40 Whr).

Avec le Steam Deck OLED, le constructeur américain a fait en sorte de maintenir sa console au niveau face à une concurrente toujours plus féroce sur le marché des consoles portables. On pense évidemment à la Nintendo Switch OLED, mais aussi à la ROG Ally, la machine d'ASUS.

Lors du lancement de cette nouvelle version, Valve a choisi de la décliner en deux variantes. A savoir un modèle vendu à 569 €, et une édition limitée affichée à 679 €. Pour ce prix, les utilisateurs peuvent profiter de certains éléments exclusifs comme une capacité de stockage étendue avec un SSD NVMe de 1 To, un traitement anti-reflet de qualité supérieure sur l'écran, un étui de transport avec doublure amovible ou encore une coque en plastique transparent.

Des fissures défigurent la coque du Steam Deck OLED

Or, il semblerait que cette coque pose justement des problèmes à certains joueurs. En effet, plusieurs propriétaires de cette version du Steam Deck ont constaté l'apparition de plusieurs fissures à l'arrière de leur machine. Les témoignages, avec photos à l'appui, ont commencé à fleurir ces dernières semaines sur Reddit.

“La coque en plastique à coté de l'évent s'est fissurée et maintenant la section près de l'emplacement pour carte SD bouge. Je n'ai jamais fait tomber mon Steam Deck et je le range toujours dans l'étui fourni lorsqu'elle n'est pas utilisée. J'espère que ce n'est pas un problème de qualité du matériau translucide de la coque…”, écrit un utilisateur concerné.

Un autre raconte : “J'ai récemment remarqué que mon Steam Deck OLED présentait une fissure au niveau des trous de vis à l'arrière […] Je voulais juste voir si quelqu'un avait envoyé son SD et l'avait récupéré réparé ou couvert par la garantie de Valve”.

De ce qu'il ressort des différents témoignages, le problème semble venir des vis situées à l'arrière de la machine. D'après les utilisateurs, ces boulons ont été trop serrés, ce qui a fini par provoquer ces fissures sur la coque en plastique. Si certains ont déclaré qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir une compensation de la part de Valve, d'autres ont assuré le contraire après avoir échangé à plusieurs reprises avec le constructeur. Pour l'instant, la marque n'a pas pris la parole sur le sujet. Et vous, êtes-vous concernés par ce problème de fissure ? Dites-le-nous dans les commentaires.

