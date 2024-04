Samsung pourrait dévoiler son casque anti-Apple Vision Pro durant la prochaine Google I/O

Les choses s’accélèrent du côté de Samsung et de casque XR, puisque ce dernier pourrait bien pointer le bout de son nez dès le mois prochain. En effet, Google a teasé des annonces concernant la réalité augmentée lors de sa prochaine conférence I/O. Or, nous savons déjà que les deux firmes collaborent sur un casque qui viendrait concurrencer l’Apple Vision Pro.

Février 2023 : Samsung dévoile ses plans pour la confection d’un casque de réalité mixte, appelé plus tard Samsung XR, faute d’alternative. Depuis, les nouvelles ont été relativement maigres. Mais entre-temps, Apple a dégainé son propre casque, le Vision Pro. Si ce dernier est assez loin du produit grand public, reste qu’il a devancé son rival tant sur le marché que dans l’esprit des utilisateurs.

Samsung ne devra pas tarder s’il veut rester dans la course. Ça tombe bien : la rumeur veut aujourd’hui que nous ayons enfin des nouvelles du projet dans les semaines à venir — plus précisément, à partir du 14 mai prochain. Cette date vous dit quelque chose ? C’est bien normal. Il s’agit de la date de lancement de la Google I/O, la conférence annuelle de la firme de Mountain View qui vient présenter ses produits et nouveautés Android à venir.

Samsung pourrait profiter de la Google I/O pour dévoiler son casque XR

Retour en février 2023. Lors de l’annonce du projet, Samsung précise s’être rapproché de Google et de Qualcomm pour développer son casque, à la fois pour profiter de la plateforme Android et de la puissance des puces Snapdragon XR 2+ Gen 2. Or, comme l’ont noté nos confrères de SamMobile, Google a récemment indiqué sur X (Twitter) que des annonces sur la réalité augmentée auront lieu lors que sa conférence I/O.

Si aucune mention du Samsung XR n’est faite, le timing est on ne peut plus révélateur. Il faudra toutefois attendre la date butoir pour en avoir le cœur net. En attendant, il se murmure déjà que le casque de Samsung sera bien plus abordable que celui d’Apple, se rapprochant plutôt du prix du Meta Quest 3. De quoi séduire un public bien plus large.