Le FBI met en garde : certaines applications chinoises collectent vos données à grande échelle

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) vient de tirer la sonnette d’alarme. Celui-ci affirme que des applications mobiles d’origine chinoise sont en mesure de collecter et de partager les données des utilisateurs concernés.

Piratage
Crédits : 123RF

Le moins que l’on puisse dire, c’est que certaines applications chinoises se retrouvent régulièrement dans le viseur des autorités occidentales. On pense ici à TikTok, qui a temporairement été banni des États-Unis. De plus, le réseau social chinois risque d’écoper d’une amende de 500 millions de dollars, après avoir été accusé d’avoir envoyé les données des utilisateurs européens vers la Chine sans leur consentement. Mais cette fois, le FBI s’en prend aux applications chinoises de manière plus générale…

En effet, le FBI estime que de nombreuses applications en provenance de Chine seraient en mesure non seulement de collecter une énorme quantité de données utilisateurs, mais aussi de partager ces dernières avec les autorités chinoises. Au passage, rappelons que la célèbre IA DeepSeek, elle aussi d’origine chinoise, a récemment exposé des millions de données personnelles.

Et pour cause : la plupart des applications développées en Chine doivent se soumettre aux lois en vigueur dans le pays, qui permettent au gouvernement d’accéder aux données des utilisateurs. Dans ce cadre, l’ensemble des utilisateurs dans le monde serait concerné par ces règles.

Collecte massive de données, même sans installer les applications chinoises

Le FBI suggère donc aux utilisateurs de vérifier et revérifier les conditions d’utilisation de certaines applications. « Les utilisateurs doivent être conscients des données auxquelles ces applications demandent accès lors du téléchargement », explique le FBI. « Une fois l’accès accordé par l’utilisateur, l’application peut collecter de manière continue des données et des informations privées sur l’ensemble de l’appareil, et pas seulement au sein de l’application ou lorsqu’elle est active. »

Pire encore : ces fuites de données seraient possibles, même sans avoir téléchargé les applications mobiles concernées. En effet, le FBI affirme que certaines informations sont en mesure d’être collectées via la liste de contacts d’un autre utilisateur ayant téléchargé les applications en question.

« Cette autorisation donne aux applications accès à une multitude d’informations personnelles appartenant à la fois aux utilisateurs et aux personnes figurant dans leurs listes de contacts », prévient le FBI. Les applications concernées seraient ainsi en mesure d’accéder au carnet d’adresses, aux e-mails et aux numéros de téléphone.

Par ailleurs, le FBI laisse entendre que certaines applications chinoises peuvent être accompagnées d’outils capables de collecter des données en arrière-plan. Dans ce contexte, le Federal Bureau of Investigation recommande aux utilisateurs d’éviter d’installer des applications non essentielles sur leurs smartphones.

Source : FBI


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