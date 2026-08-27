Comment les pirates profitent du retour de vacances pour cibler nos boîtes mail

Des dizaines d’emails non lus dans notre boîte de réception au retour de vacances : voilà une opportunité pour les cybercriminels de tromper notre vigilance.

C’est bientôt la rentrée et le retour au travail s’accompagne bien souvent d’une boîte de réception saturée d’emails à traiter. Rattraper tout ce retard cumulé est une corvée et on essaie d’aller au plus vite, quitte à rater des informations importantes… ou de tomber dans un piège. “Cette phase de reprise constitue un moment particulièrement favorable aux cybercriminels, qui savent qu’à cette période, l’attention n’est pas encore au maximum et la pression immédiate pour se remettre à jour”, alerte Hornetsecurity, entreprise spécialisée en cybersécurité.

Les pirates tirent parti de l’urgence et de l’émotion “pour diffuser de faux documents de projet, de prétendues demandes de connexion ou des pièces jointes malveillantes”, préviennent les experts. Il convient donc de faire attention et de ne pas cliquer sur n’importe quel lien ou pièce pointe. D’autant plus qu’avec les récentes fuites de données massives qui ont touché des institutions publiques et privées françaises, les cybercriminels ont accès à nos données personnelles, leur permettant de nous hameçonner plus facilement grâce à des informations qui sont véridiques.

Comment éviter la noyade dans les emails quand on revient de vacances ?

Hornetsecurity prodigue plusieurs conseils pour éviter les problèmes. Le premier est de ne pas traiter ses messages dans l’ordre d’arrivée. Cette manière de faire favorise la précipitation, et les changements de contexte peuvent faire perdre sa concentration à l’utilisateur. “Il est plus efficace de commencer par trier les messages par expéditeur ou par objet” pour identifier les messages prioritaires.

Ensuite, on nous recommande d’appliquer la méthode “supprimer, déléguer, faire ou reporter”, censée nous aider à réduire la charge mentale de la gestion des emails. Il s’agit de supprimer tout message qui n’est pas ou plus pertinent, de déléguer ceux qui peuvent concerner d’autres personnes, de s’occuper tout de suite de ce qui prend moins de deux minutes, et de trier les sujets plus complexes dans un dossier clairement identifié pour s’en occuper petit à petit plus tard.

D’une manière générale, résister à l’urgence et se méfier des demandes de reconnexion sont de bons réflexes à adopter.