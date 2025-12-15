Bose QuietComfort SC : l’excellent casque passe à prix cassé pour Noël, c’est le bon moment pour craquer !

Noël approche et vous êtes sûrement en train de faire des recherches pour trouver des idées cadeaux pour vos proches. Nous avons trouvé pour vous une super offre sur le casque Bose QuietComfort SC puisque son prix chute de 100 euros pour les fêtes.

Que ce soit pour l’offrir à un proche ou bien pour vous faire plaisir en cette fin d’année, le casque Bose QuietComfort SC est un excellent choix puisqu’il propose la qualité de son impeccable de Bose avec une réduction de bruit active très efficace.

Si vous vous demandez à quoi correspond le terme SC dans Bose QuietComfort SC, il signifie “Soft Case”, que l’on peut traduire en housse de transport souple. En effet, le Bose QuietComfort SC est exactement le même modèle que le Bose QuietComfort, sauf qu’à la place de la housse de transport rigide, vous avez une housse souple.

Normalement, cette version est en vente à 289,99 €. Mais à l’approche des fêtes, Boulanger propose des réductions sur une sélection de produits pour Noël. Ainsi, le Bose QuietComfort SC voit son prix chuter de 100 € et passe à seulement 189,99 €. C’est une opportunité de rêve si vous cherchez une qualité sonore haut de gamme sans avoir à casser votre tirelire.

Bose QuietComfort SC : l’un des meilleurs casque est à prix cassé

Le Bose QuietComfort SC est un casque spécialement conçu pour être agréable à porter sur de longues durées, notamment grâce à ses coussinets doux et son arceau rembourré. Il est aussi particulièrement léger et son ergonomie a été travaillée pour s’adapter naturellement à la forme de votre crâne et ainsi vous garantir un confort optimal.

Mais ce modèle est aussi l’un des meilleurs casques circum-aural sans fil avec réduction active du bruit. Il est parfait pour pouvoir s’isoler des sons environnants gênants, par exemple dans les transports, ou quand il y a des travaux. Vous pourrez ainsi choisir le mode Quiet pour supprimer les bruits ambiants. Ou vous pourrez au contraire sélectionner le mode Aware pour entendre ce qu’il se passe autour de vous sans avoir à retirer le casque.

L’autonomie est conséquente avec jusqu’à 24 heures d’écoute en une charge. Et la charge rapide permet de gagner 2h30 d’autonomie supplémentaire en seulement 15 minutes.