Déjà 345 € de réduction sur le Xiaomi 17 : une offre difficile à ignorer

Le récent Xiaomi 17 voit son prix chuter de près de 350 € grâce à une offre à durée limitée. La version 512 Go du smartphone haut de gamme est à 754 € au lieu de 1 099 €, mais il faut faire vite.

Profiter de l'offre sur le Xiaomi 17

Le Xiaomi 17 est le nouveau flagship du constructeur chinois, s’installant en entrée de série au même titre qu’un Galaxy S26/S26+ qu’il affronte d’ailleurs directement sur ce segment. Et à son prix actuel, il offre un rapport qualité-prix qui va faire mal à la concurrence.

Dans le cadre du Choice Day AliExpress, le Xiaomi 17 512 Go est proposé à 754 € au lieu de 1 099 €. Cela correspond à une réduction de 31%. Pour arriver à ce prix, le site propose deux réductions. D’abord, le smartphone est affiché à 808,99 €, ce qui représente déjà un très bon prix par rapport au tarif de référence.

Ensuite, grâce au code promo PHDFR55, vous profitez d’une seconde réduction de 55 €. Au final, le Xiaomi 17 512 Go revient à 754 € au lieu de 1099 €. Vous économisez 345 €. Le smartphone est livré rapidement et gratuitement depuis la France. Vous avez également la possibilité de payer en 4 fois avec PayPal.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Xiaomi 17 : le haut de gamme est déjà beaucoup plus accessible

À ce tarif, le rapport qualité-prix est clairement attractif. On parle ici d'un flagship sous Snapdragon 8 Elite Gen 5, avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le modèle se positionne face à d’autres ténors du marché comme les Galaxy S26 et S26+, le Google Pixel 10 Pro ou encore l’iPhone 17. Cette configuration est ultra-solide, et calibrée pour affronter n’importe quelle tâche intensive, y compris le jeu vidéo exigeant.

Le Xiaomi 17 est un smartphone au format relativement compact. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,3 pouces (2 656 x 1 220 px) avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. C’est une dalle de très grande qualité, avec un pic de luminosité de 3 500 nits.

Xiaomi propose de très belles prestations sur la partie photo, comme d’habitude avec ses haut de gamme. La marque s’appuie ici sur trois capteurs photo de 50 MP chacun : un module principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique 2,6x. Le partenariat Leica vient sublimer l’ensemble, offrant un traitement d’image soigné.

Cette collaboration permet une fois encore d’offrir des clichés aux couleurs plus naturelles, avec un meilleur contraste et une gestion de la lumière maîtrisée.

L'autonomie est l’un des gros points forts du Xiaomi 17. Il dispose d’une batterie de 6 330 mAh, qui assure facilement une journée et demie d'utilisation intensive. L’autre bonne nouvelle, c’est que sa charge ultra-rapide de 100 W permet de charger intégralement la batterie en une vingtaine de minutes.

Le smartphone est également compatible avec la charge sans fil à une vitesse de 50 W et avec la charge inversée de 22,5 W. Pour le reste, on retrouve la certification IP68, la connectivité Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4.